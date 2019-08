Dans le cadre de la commémoration la Journée nationale du moudjahid marquant le double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois (20 Août 1955) et le congrès de la Soummam (20 Août 1956), l’Office national de la culture et de l’information organise un programme varié au niveau de ses espaces comme suit :

complexe culturel Abdelouahab Salim- Chenoua- à partir de 15h :

Mardi du 20 au 31 août 2019

Exposition de photos, archives et livres autour de la guerre de libération.

Casif-Sidi Fredj :

Mardi 20 août 2019 à 22h :

Plateau artistique avec la participation de :

Houria Hadjadj, Linda Blues, Ayoub Medjahed, Karim el Gang, Libre Rap, Ismahane Simoun, Sofiane Zikem, Manel Hadli ,Hayet Zerouk, El Kourd Abdallah et Ibrahim Haderbache.

Salle Sierra Maestra:

Mardi 20 août 2019 à 16h30 :

Programme au profit des enfants :

Opérette «Les martyrs de la rue» de l’association chadha el tarab-Sidi Bel Abbès, mise en scéne : Hadj Miloud, mascotte, et chants patriotiques.