À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Office national de la culture et de l'information (Onci) organise un programme varié (expositions, après-midi poétique, projection de films cinématographiques, spectacles artistiques et défilés de mode...) au niveau de ses espaces à Alger, Oran, Tipasa, Boumerdès, Constantine, Saïda, Oum El Bouaghi et Béjaïa à partir du 7 mars 2020

Salle Atlas-Bab El Oued:

Dimanche 8 mars 2020:

Spectacle artistique animé par:

Nouredine Dziri

Narimene

Salle Afrique -Alger

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Samir El Assimi

Sabrine

Salle Sierra Maestra -Alger

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Hakim Chaoui

Gouissem

Salle des Issers -Boumerdès:

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Dassine

Sofiane el Dey

Complexe culturel Abdelwahab Salim -Chenoua, Tipasa:

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

DJ Galaxy

Du 3 au 17 mars 2020 à 14h00:

Expositions d'art plastique et artisanal de madame Merabet Samira.

-Mardi 10 mars 2020 à 14h00:

Après-midi poétique animé par:

Boutechiche Maissa

Imekraze Saliha

Salle Ahmed Bey -Constantine:

Du 7 au 12 mars 2020:

En coordination avec la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Constantine et l'agence d'Angem Constantine.

Expositions de gâteaux et plats traditionnels, extraction d'eau de rose et bijoux.

Samedi 7 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Yacine Tiger

El Zahouania

Défilé de mode de tenues traditionnelles et moderne de l'association El Bahaa.

Mardi 10 Mars 2020 a 19h:

Sous l'égide du ministère de la Culture et de l'ambassade d'Espagne en Algérie et dans le cadre des relations de coopération culturelle, l'Office national de la culture et de l'information et l'institut Cervantes présente, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, le groupe féminin de Flamenco «Las Migas» dans un spectacle intitulé Cuatro qui se déroulera au niveau du TNA.

Salle 8 mai 1945 -Kherrata -Béjaïa:

Du 5 au 8 mars 2020 à 10h00:

Expositions de gâteaux et plats traditionnels, extraction d'eau de rose et bijoux en collaboration avec l'association d'information et de la formation des jeunes.

Samedi 7 mars 2020 à 14h00:

Walid Seghir

Chab Farès Setaifi

Salle El Maghreb -Oran:

Samedi 7 mars 2020 à 10h00:

Expositions d'art plastique en collaboration avec la direction de la culture et la Maison de la culture d'Oran avec la participation de:

Amina Dergual

Boukider Saïda

Chemirek Dalila

Hasna Nawel Khadir

Samedi 7 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Cheb Amine 31

Défilé de mode de Tenues traditionnelles de l'association culturelle Wissam en coordination avec la Maison de la culture d'Oran

Groupe Medahat de l'association el Afrah en coordination avec la direction de la culture d'Oran.

Animation par les comédiens Louisa et Djamel.

Salle Dounyazed - Saïda:

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Mohamed Bousemaha

Hicham Aâda Hnafi

Salle Sidi Reghis-Oum El Bouaghi:

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00:

Spectacle artistique animé par:

Redah Seghir

Hamza Soltani

Salle Taher Ouatar -Aïn Beïda:

Dimanche 8 mars 2020 à 14h00

Spectacle artistique animé par:

Hakim Halaka

Soumia Ben Djeknoun.