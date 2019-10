La 13ème édition des Journées de Annaba du court-métrage (Jacm) a été ouverte samedi avec la projection du film Noyade, du réalisateur Hicham Khelifi de la wilaya hôte.

Œuvre chorégraphique pour sa grande partie, Noyade, en lice dans la catégorie du court-métrage, aborde en cinq minutes la question de l’émigration au travers de la souffrance intérieure d’un jeune, face aux contradictions d’un rude vécu quotidien qui oppressent ses aspirations à une vie meilleure.

La première journée des Jacm a donné lieu à la distinction des deux courts-métrages Hajar El Bez et El Matrag qui traitent, en quatre minutes de la souffrance du peuple algérien sous l’occupation, pour le

premier, et, pour le second, le jeu traditionnel algérien « El Matrag ».

Des hommages ont été rendus à l’occasion au comédien Hamid Gouri et au réalisateur Hamid Benatia, parallèlement à la projection de séquences des précédentes éditions des Jacm.

La manifestation de trois jours, regroupant de jeunes cinéastes venus de plusieurs wilayas du pays, est marquée par l’organisation, à la Maison de la culture et des arts, de deux ateliers de formation sur les techniques cinématographiques et l’art de la comédie. 26 courts-métrages sont en lice pour les trois prix des Jacm accordés aux meilleurs courts-métrages des trois catégories «fiction», «documentaire» et «amateur».

La manifestation est organisée par la Maison de la culture et des arts Mohamed Boudiaf.