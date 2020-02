Dans le cadre de ses activités culturelles annuelles, L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) par son département cinéma et audiovisuel a lancé un appel à candidature pour la participation à la 2ème édition des Journées du film court métrage et documentaire dans les différentes catégories (court-métrage fiction, documentaire), les 21 et 22 mars 2020 à la cinémathèque d’Alger. les jeunes cinéastes qui désirent participer à cet événement sont invités à faire connaître leurs œuvres de contacter à ce mail : [email protected] L’appel à candidature reste ouvert jusqu’au 10 mars 2020 aux films produits entre 2015 et 2020.