Les journées hivernales du théâtre pour enfants, ont été ouvertes samedi dernier à Constantine, au théâtre régional, TRC- Mohamed Tahar Fergani. Le coup d'envoi de cette manifestation artistique qui se poursuivra jusqu'au 4 du mois de février prochain, a été marqué par la présentation de la pièce «Alem El Ahlam», produite par le théâtre régional de Constantine, a précisé le chargé de l'information et de la communication du TRC, Chemseddine Ghernaout. Cinq troupes locales de théâtre ainsi que la coopérative «Afkar Oua Founoune» de la ville d'El Eulma (Sétif), proposent une série de pièces théâtrales destinées aux enfants, telles que «Essoursour El Meghrour», «Mafatih El Hakim», et «Edoumiya», selon le même responsable. L'objectif de l'organisation de cet événement est «de redynamiser l'activité théâtrale après un arrêt de presque une année en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, de sauvegarder le patrimoine culturel et de promouvoir l'émergence d'esprits créatifs au sein des générations montantes», a -t-il affirmé. Au programme de ces «journées hivernales du théâtre pour enfants, figurent d'autres activités également, dont des spectacles de clown et de magie, a ajouté le représentant de cette structure relevant du secteur culturel. À signaler qu'une ambiance festive a marqué l'ouverture de cette manifestation culturelle et artistique organisée dans le respect des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du Covid 19 portant, notamment sur le port de la bavette et le respect de la distanciation sociale.