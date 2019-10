Des journées portes ouvertes ont été organisées, samedi à Alger, sur plusieurs Instituts de musique, de danse et de théâtre relevant de l’Etablissement Art et Culture de la wilaya d’Alger. Organisées au théâtre de plein air Sid Ali-Kouiret de la promenade des Sablettes, ces journées portes ouvertes visent «à faire connaître» ces instituts auprès du grand public, afin de «les rapprocher davantage des personnes intéressées», a indiqué le chargé de la communication à l’établissement Art et Culture, Mouad Aktouf, précisant que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 septembre. Parmi les instituts concernés, le conservatoire de musique d’El Biar, l’école de musique «Cheikh Abdelkrim Dali» de Kouba, le Conservatoire de musique «Amar Ezzahi» de la Casbah spécialisé, dans l’enseignement de la musique, entre autres spécialités comme la danse et le théâtre. Encadrées par des professionnels, ces structures prodiguent un enseignement à un prix «symbolique», toutes tranches d’âge confondues, à partir de l’âge de 7 ans quel que soit le niveau scolaire.