Julien Clerc, le célèbre chanteur français se produira, le 12 septembre prochain à 19h30, à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh, annonce l’Institut français d’Alger. Pour un billet à 1 500 DA, les Algérois revivront les 50 ans de chansons de Julien Clerc. La location des billets est prévue à partir du mercredi 4 septembre de 10h00 à 16h00, au niveau de l’opéra Boualem Bessaïh. Un rendez-vous inratable ce 12 septembre pour les nostalgiques ayant été bercés par les hits des années 90. De Si j’étais elle à Fais-moi une place, en passant par Ma préférence ou encore Mélissa, émotion et nostalgie assurées ! Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de Ma préférence à Utile en passant par Femmes, je vous aime, Ce n’est rien ou Mélissa. Des albums et des concerts qui ont touché des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la chanson française. Cette tournée-événement célèbre 50 ans de succès ininterrompus. Les concerts commencent cet automne, se poursuivent en 2019 avec notamment l’Olympia et la salle Pleyel, ainsi qu’au Théâtre des Champs Elysées dans une formule «Deux Pianos». Concerts supplémentaires à la Seine Musicale les 23

et 24 novembre 2019.