L’office Riadh El Fath et One team DZ vous présentent l’événement K-POP tant attendu, le «K-Pop Up !» à Alger, un événement 100% culture coréenne et musique K-Pop !! Cela se tiendra le 4 Janvier 2020 à la salle Ibn Zeydoun pour une journée de folies pleines d’activités et de show et ce, de 10h à 15h. Une journée sans précédent, en effet, avec un programme très riche:

Projection des MV & Stages (K-Pop), Concours de chant, danse, performance exclusive des groupes (Eclipse, NGC, Unit4 et autres) ainsi que des stands de vente et exposition spéciale K-Pop & Corée du Sud.

5 heures de show à ne pas rater pour les fans de cette musique et culture ! A noter que le prix du billet est fixé à 450DA/personne. La billetterie sera ouverte chez HB Manga Kissa. Pour plus d’informations, il suffit de contacter les pages officielles de l’évent.