Depuis, hier, à minuit, il est âgé exactement de 87 ans et cela durera 365 jours ou plutôt 366, car 2020 est une année bissextile. Kaddour M'Hamsadji est non seulement le doyen, mais aussi la mémoire des écrivains algériens d'expression francophone. C'est un auteur qui a du souffle et de la santé. Au compteur, 62 ans de production littéraire et pour retracer cette oeuvre monumentale, il faut un cahier d'écolier gros comme ça et encore! Ces dernières années, il souffre d'un problème de vision qu'il restitue dans son dernier ouvrage, La poétique de l'oeil. «On a l'âge de ses veines», diriez-vous, mais il faut avoir approché Si Kaddour pour comprendre que s'il ne voit pas très nettement les choses, il les sent très profondément. Il charrie toujours dans son regard infiniment de jeunesse et de pureté. Comme si l'homme affable et serein, confit dans une réussite littéraire sans fissures, réservait encore une bonne place aux rêves de l'adolescence. Comme si en quelques coins de lui-même grouillait encore un royaume merveilleux où le poids de la parole donnée et le sens de l'amitié ne sont pas que du folklore. Né le 8 août 1933 à Sour El-Ghozlane où il fait ses études primaires, avant d'être arraché très jeune à sa ville natale pour entamer une longue marche. Il atterrit à Boufarik pour poursuivre ses études à une époque où les lettrés chez les indigènes ne couraient pas les rues. De Boufarik, il se retrouve à Alger la ville de ses aïeux. Mais il ne guérira jamais de Sour El-Ghozlane qui a été sa première déchirure, sa rupture brutale restée indélébile dans la mémoire du jeune Kaddour. Sour El-Ghozlane sera la toile de fond de son oeuvre, une sorte de moment de rappel pour dire son enracinement dans sa ville natale et sa région. Il a chanté sa ville perdue, sa ville chérie. Il a exprimé son attachement, sa profonde affection même, pour les gens de la ville, pour les gens de la campagne, pour tout ce qui donne l'honneur et le bonheur d'être parmi les siens. Et cette idée, Kaddour M'Hamsadji, l'enfant de Sour El-Ghozlane, l'a fait connaître, l'a fait aimer à ses lecteurs. Si Kaddour a côtoyé de nombreux écrivains, avec lesquels il a lié de belles amitiés. On cite par exemple, les regrettés Moufdi Zakaria, Tewfik El Madani, Kateb Yacine, Malek Haddad, Laâdi Flici, Ahmed Azeggagh, Salah Kherfi, Djouneïdi Khelifa, Cheïkh Mohamed Laïd Al-Khalifa, auquel, avec Mouloud Mammeri, à Batna, le dimanche 30 avril 1967, il a remis le Prix de l'Union des écrivains algériens qui lui a été décerné en partage avec Mohammed Dib. Kaddour M'Hamsadji a été membre du groupe fondateur de la première Union des Écrivains algériens (U.E.A) (28 octobre 1963) dont Mouloud Mammeri a été le président, Jean Sénac, le secrétaire général et lui-même le secrétaire général-adjoint. Mourad Bourboune et Ahmed Sefta en ont été les assesseurs.

Comment situer, comment définir le «dernier survivant» de la génération des pionniers de la littérature algérienne post-indépendance»? Un simple regard sur son parcours, nous a facilité la tâche: depuis sa première oeuvre magistrale La Dévoilée, parue en 1959 Kaddour M'Hamsadji a touché dans ses oeuvres à tous les genres littéraires (théâtre, roman, poésie, conte, nouvelle, essai) et audiovisuels (presse, radio, cinéma, télévision). Un parcours bariolé, pour ainsi dire, un auteur éclectique. Par son premier ouvrage, La Dévoilée, publié en 1959, ce talentueux scrutateur de la société fait sensation dans le monde littéraire algérien. Ce n'est pas sans raison que La Dévoilée a eu les faveurs des géants de la littérature dès son apparition. Elle a d'abord bénéficié d'une préface d'Emmanuel Robles, et une postface de Jean Pélégri. Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957, y est allé de ses louanges en soutenant que «La dévoilée apporte des promesses qui ne sont pas négligeables». Des éloges qui ont constitué un solide socle pour la stature de l'auteur Kaddour M'Hamsadji et l'histoire fera le reste... Joyeux anniversaire si Kaddour!