Notre ami et écrivain Kaddour M’Hamsadji dédicacera son nouvel ouvrage La Poétique de l’Œil et la réédition attendue de son essai intitulé L’Allusion faite à ma voisine. À cet effet, notamment, deux séances de dédicaces sont prévues le vendredi 1er novembre, le samedi 2 novembre et le dimanche 3 novembre, à partir de 14 h 30 au stand de l’Office des Publications Universitaires (OPU).

Le public est chaleureusement invité à cette rencontre avec l’auteur.