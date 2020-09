Le doyen des écrivains algériens francophones, Kaddour M'Hamsadji, s'est dit très affecté et bouleversé d'apprendre la nouvelle de la disparition du professeur Abdemladjid Merdaci. «Nous perdons un universitaire éclairé, un intellectuel de valeur et nous perdons un être exceptionnel», a affirmé Kaddour M'Hamsadji qui a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille Merdaci et à la famille universitaire priant Dieu Le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.