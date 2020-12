Certes, sa voix dégage une tristesse indicible et profonde, mais malgré cela, le regretté Kamel Messaoudi a réussi à gagner le coeur d'une infinité de fans, sachant apprécier ce qui est beau dans cet univers magique qu'est la chanson et la musique. Comme tout grand chanteur, Kamel Messaoudi s'est forgé son propre genre en investissant le chant chaâbi, mais non pas en se lançant dans l'imitation aveugle d'un quelconque maître. Il a plutôt conféré sa propre touche à ses chants. En plus d'avoir modernisé, dans un certain sens, le chaâbi auquel il s'adonnait, Kamel Messaoudi a insufflé un cachet mélancolique à ses chansons dont il est le seul à détenir le secret. C'est peut-être cet aspect, ajouté à sa voix unique, qui ont été à l'origine de sa propulsion fulgurante dès la sortie de sa célèbre chanson «Echemâa», en 1991.

«Echemaâ»

Cette chanson a eu l'effet d'un séisme à sa sortie tant elle a ému et touché une infinité de mélomanes qui venaient de découvrir un artiste nouveau, mais exceptionnel et talentueux. Kamel Messaoudi n'a certes émergé de l'anonymat qu'en 1991 après la sortie de «Echemaâ», mais il a toujours chanté, dès son plus jeune âge. Né dans une famille d'artistes, le 30 janvier 1961 à Bouzaréah, Kamel Messaoudi est originaire de Fréha (village Ath Bouali) dans la wilaya de Tizi Ouzou. Son frère ainé, musicien, a eu une influence directe sur Kamel Messaoudi et son engagement sur cette voie. C'est en 1974 qu'il a fondé un groupe de musique dans lequel il fit ses premiers pas.

La musique chaâbie s'imposa à lui qui était un grand admirateur des géants Dahmane El Harrachi et Cheikh El Hasnaoui, mais aussi du poète Slimane Azem et plus tard du Rebelle Matoub Lounès. Kamel Messaoudi attendit jusqu'à 1985 pour produire sa première cassette qui n'a pas connu de retentissement particulier. Mais, en 1991, quand son deuxième album au titre générique de «Echemaâ» sortit, le succès fut immédiat et tonitruant. Avec ce premier album, Kamel Messaoudi a secoué, de fort belle manière, tout le monde artistique algérien malgré un contexte particulier qui ne favorisait guère l'émergence de nouvelles voix. Dès la sortie de ce deuxième album, Kamel Messaoudi devient désormais célèbre et reconnu dans les quatre coins du pays. Toutes les chansons qu'il produira plus tard, en plus de celles de l'album «Echemâa» sont devenues des succès et le public est tombé systématiquement sous leur charme dès leur sortie à l'instar de «Ya hesra alik ya denya», «Ya dzair rah tab el kelb», «Asmi ya lebniya», «Mouhal ana nensak», «Ma bqat erredjla»,... Kamel Mesaoudi était tellement envoûté par les chants d'El Hasnaoui et Slimane Azem qu'il a repris des chansons de ces maitres dans ses albums dont «Ya noudjoum elil» d'El Hasnaoui et «Saha alwaqt agherddar» de Slimane Azem.

L'amour blessé, sans espoir et ravageur, est l'un des thèmes de prédilection de Kamel Messaoudi.

Amour de ses fans

Ce qui explique également l'amour que lui vouaient ses fans relevant de la catégorie des jeunes.

La trahison amoureuse, évoquée avec des mots simples, mais poignants, voire prégnants, appuyés sur sa voix d'une tristesse indicible, représentaient une thérapie pour ses jeunes fans. Kamel Messaoudi a aussi évoqué, dans ses chansons, des thèmes sociaux et sur la vie.

La place vide qu'il a laissée sur la scène artistique est impossible à combler. Vingt-deux ans après sa mort survenue suite à un accident de la circulation dans la capitale, Kamel Messaoudi demeure l'un des artistes chaâbis les plus adulés et les plus écoutés par les mélomanes. Il est indétrônable dans son genre. Ses chansons et sa voix continuent de faire pleurer les coeurs brisés.