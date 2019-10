En marge du Salon du patrimoine culturel immatériel, qui aura lieu à Tizi Ouzou, un hommage sera rendu à l’une des figures les plus marquantes du paysage médiatique amazighophone algérien, à savoir Khadidja Djama dont la voix a bercé plusieurs générations d’auditeurs de la Radio nationale Chaîne 2 (kabyle). Il s’agit d’un hommage méritoire qui est rendu à une figure ayant beaucoup donné à la culture amazighe grâce à ses émissions cultes que d’aucuns ne sont pas près d’oublier. Khadidja Djama n’est pas seulement animatrice mythique de radio, mais aussi écrivaine. Elle a tellement marqué la radio qu’il suffit de prononcer son prénom « Khadidja » pour que l’on reconnaisse qu’il s’agit d’elle, en parlant de la radio Chaîne 2. Dans son livre autobiographique, elle livre tous ses secrets aux lecteurs et à ses amdirateurs à partir de sa naissance le 15 mai 1964 à Casablanca (Maroc). Elle est de mère marocaine et de père algérien. Diplômée de l’université d’Alger, Khadidja Djama a obtenu une licence en sociologie en 1987 et un magistère en sociologie culturelle en 1993. Khadidja Djama a en outre suivi des études en France, à Amiens, à l’Institut des langues étrangères appliquées (l’Ilea), de l’université Jules Verne de Picardie en 1996 où elle obtint un DESS en Techniques de la communication. C’est en juin 2019, qu’elle prit sa retraite de la Chaîne 2, de la radio algérienne. Elle y a passé 30 longues années en tant qu’animatrice, journaliste et productrice d’émissions. Et quelles émissions ! Il faut préciser qu’un second hommage sera rendu à la même occasion à Mohamed Chami connu dans la wilaya de Tizi Ouzou comme étant un archiviste.

Mohamed Chami, natif de Taourirt Mimoune dans la commune d’Ath Yanni est aussi un collectionneur de chansons amazighes (chaoui, tergui, kabyle…), il est passionné de la chanson kabyle. Dès son jeune âge, il avait acheté une petite radio pour suivre les programmes de la Chaîne 2. Sa collection compte environ 1000 cassettes, et 500 anciens disques (entre 78, 33 et 45 tours). Il conserve plus de 6000 articles de presse, une centaine de CD-ROM, des correspondances avec des chanteurs vivants et disparus. Mohamed Chami est souvent sollicité par des étudiants à la recherche de fonds documentaires pour leurs travaux relatifs au patrimoine musical algérien. Avec une grande et remarquable amabilité et disponibilité, il répond toujours présent à toutes les sollicitations. Lors de cet événement, Khadidja Djama dédicacera et présentera son livre intitulé « Rescapée du conflit algéro-marocain » paru aux éditions Achab de Tizi Ouzou. Ce livre autobiographique est une véritable leçon de courage qui démontre que, quelles que soient les difficultés que l’on peut rencontrer dans sa vie, on peut toujours s’en sortir en étant doté de la dose d’optimisme nécessaire pour ce faire. Khadidja Djama est un exemple édifiant qu’on peut toujours aller de l’avant quels que soient les écueils et les épines dont notre chemin est parsemé.