Des âmes et des fenêtres est le nom de l'exposition de l'artiste Khaled Rochedi Bessaïh dont le vernissqge sera etrenné le 19 décembre prochain et s'étalera jusqu'au 31 décembre 2020 et ce, à la galerie d'art Ifru design, sise au 139 boulevard colonel Krim Belkacem, Télemly, Alger.. cette exposition se base sur l'émotion qui se dégage d'un regard. Et la profondeur qui se dégage d'une âme mystérieuse et qui vient comme s'accouder sur ses paupières pour nous contempler et faire transparaître une partie de son mystère.