Dans le cadre de ses activités culturelles annuelles, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise en partenariat avec le Centre algérien de la cinématographie une rencontre avec le réalisateur et producteur algérien Mounes Khammar sur les « Perspectives de la production cinématographique en Algérie », le samedi 15 février à la cinémathèque d’Alger à partir de 14h00. La rencontre est dédiée aux jeunes réalisateurs et aux étudiants des écoles de l’Ismas, l’Insfp et autres dans le but de leur permettre d’élargir et d’approfondir leurs connaissances dans le monde du cinéma.

Au programme :

14h00 : projection du film court métrage Le Dernier passager suivie d’un débat de 20 min avec le réalisateur.

14h30: projection du clip « Eyyam » de Warda suivi d’un débat de 20min avec le réalisateur.

15h00 : un débat sur les « Perspectives de la production cinématographique en Algérie ».

Agé de 45 ans, producteur et réalisateur algérien, Mounes Khammar a fondé Saphina Production en 2003.

En 2004, il est producteur associé du long métrage La Trahison de Philippe Faucon, 2005 coproducteur du doc long métrage La Nuit s’achève de Cyril Leuthy ,2006 directeur de production dans le film musical Gusto de Safinez Bousbia. En 2007, il produit Houria court métrage de Mohamed Yergui, Grand Prix de la première édition du Festival du film arabe à Oran, en 2011 il réalise le court métrage Le Dernier passager, perle noire du meilleur court métrage arabe au festival international d’Abu Dhabi 2010.Ce film est sorti en salle à Los Angeles en 2011 dans le programme «Oscar Hopful». Il a été proposé aux qualifications des Oscars par le grand distributeur américain «Shorts International».