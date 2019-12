Le théâtre régional Djillali Benabdelhalim de Mostaganem a produit une nouvelle œuvre intitulée Khatini, écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, a-t-on appris, dimanche, de la directrice de cet établissement culturel. La scène de cette pièce, dont la générale a été présentée samedi et dimanche, aborde un pays confronté à la vieillesse de la population et à la désertion massive des jeunes, avec comme trame de fond l’histoire de Khatini, dernier jeune à y rester, entredéchiré entre le désir d’émigrer et l’amour de la patrie. De nombreux tragi-comédiens de différentes wilayas prennent part à cette œuvre, dont Bouhadjar Boutchiche, Samira Sahraoui, Houria Bahloul, Endebaba Fouad, Korichi Sabrina, Shahrazed Khalifa et Yasmina et Bachir Boudjemaâ. Le réalisateur Ahmed Rezzak laisse au public le jugement de cette œuvre où l’équipe de production excelle pour l’attirer à travers l’interprétation, l’éclairage, le décor, la musique et les chansons interprétées sur scène. Par ailleurs, le théâtre régional Djillali-Benabdelhalim de Mostaganem est en phase de production d’une œuvre destinée au jeune public différente de Houria (2017) et Nour (2018), s’appuyant sur la chorégraphie, et une autre pièce pour adultes en coopération avec l’association Mustapha-Kateb (commune de Stidia), a-t-on fait savoir.