Il a voué toute sa vie à ce combat noble et pacifique. Il a été le fondateur principal de l'Académie berbère (Agraw imazighen) dont le travail incommensurable en faveur de la prise de conscience identitaire a été monumental et déterminant. Après s'être battu courageusement contre le colonialisme français, Bessaoud Mohand-Arab a continué sur la même lignée des combats justes en menant un autre parcours, celui qui s'inscrit dans la trajectoire de la lutte pour l'amazighité qui a été exclue après l'indépendance de la liste des composantes identitaires du pays. Le combat acharné de Bessaoud en faveur de l'amazighité allait trouver des alliés de taille durant des années. Parmi les personnalités qui allaient répondre favorablement aux sollicitations de Bessaoud afin de prendre part à ce combat d'une manière ou d'une autre, il y a eu les deux artistes célèbres Taos Amrouche et Slimane Azem, mais aussi une infinité d'autres anonymes en France et en Algérie.

Un parcours exemplaire

Pendant la guerre pour l'Indépendance, Bessaoud, qui était instituteur, allait rejoindre le Parti du Peuple Algérien très jeune. Après 1954, il se retrouve naturellement dans les rangs du FLN-ALN. Une année après le déclenchement de la guerre d'indépendance, il est désigné responsable de liaisons de la Wilaya III historique, par Krim Belkacem puis transféré à la wilaya IV historique où il est nommé lieutenant par le colonel Si Nasser. En août 1957, le colonel Bouguerra (Si M'hamed) le nomme capitaine. Il quitte alors la Wilaya IV à la tête de 200 soldats pour chercher des armes au Maroc. En 1958, il est arrêté au Maroc et emprisonné.

Exilé en France après s'être farouchement opposé à la politique d'arabisation de Ben Bella, Bessaoud crée en 1966, la célèbre association dénommée l'Académie berbère suite à une réunion tenue au domicile de l'écrivaine et chanteuse Taos Amrouche. Cette association constitua le catalyseur de toutes les personnes qui se battaient en faveur de l'amazighité. C'est l'Académie berbère qui fit découvrir la symbolique des caractères tifinaghs aux Algériens à une époque d'unicité de pensée où un black-out total était de mise sur tout ce

qui avait trait à la berbérité.

Les publications de l'Académie berbère étaient envoyées régulièrement, mais clandestinement en Kabylie où elles se passaient sous le manteau.

Auteur de nombreux textes

Il s'agissait principalement de publications culturelles ayant trait à la question berbère, langue et culture, traditions, etc. Bessaoud Mohand-Arab est également écrivain, auteur de romans et d'essais. Il a entre autres écrit: «Heureux les martyrs qui n'ont rien vu», «FFS espoir et trahison», «L'identité provisoire», «Des petites gens pour une grande cause. L'histoire de l'Académie berbère». Poète, Bessaoud Mohand-Arab est l'auteur de nombreux textes chantés par de célèbres artistes comme Takfarinas, Malika Domrane, etc. C'est lui qui a écrit les célèbres chansons interprétées par Malika Domrane, intitulées: «Tennid-iyi ghilegh d sah», «Nebbid Tafat s wudem», «Maken d-fghegh seg wexxam», etc. Bessaoud Mohand-Arab a été enterré au village Akaoudj dans la région des Ath Ouaguenoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou.