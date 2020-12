L'acteur algérien Boudjemaâ Djilali a remporté, dimanche dernier, l'Olivier d'or de la meilleure interprétation masculine du 5e Festival international du cinéma d'Al Qods (Palestine),pour son rôle dans «Jusqu'à la fin des temps» de la réalisatrice Yasmine Chouikh, annoncent les organisateurs. Boudjemaâ Djilali s'est vu attribuer ce prix ex aequo avec l'acteur syrien Ayman Zidane pour son rôle dans «le voyage inachevé» réalisé par son compatriote Joud Saïd. Sorti à la fin 2017, «Jusqu'à la fin des temps», premier long métrage de Yasmine Chouikh, a déjà reçu plusieurs Prix internationaux au Festival du film méditerranéen de Annaba, au Festival international du film de Mascate (Sultanat d'Oman), ou encore au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Le comédien Boudjemaâ Djilali avait déjà été primé pour son rôle dans ce film au 12e Festival international du film de femmes de Salé (nord du Maroc). Créé par le ministère palestinien de la Culture en partenariat avec des associations culturelles palestiniennes et de pays arabes, le Festival international du cinéma d'Al Qods s'est tenu cette année en version virtuelle pour cause de pandémie de coronavirus. En 2019 ce festival s'était tenu simultanément dans 12 pays arabes dont l'Algérie, le Liban, la Libye, le Soudan, la Tunisie ou encore l'Egypte.