L'acteur est mort à l'âge de 73 ans, a annoncé son ami et réalisateur Brian Trenchard-Smith sur Facebook. Hugh Keays-Byrne, visage de deux personnages de la franchise Mad Max, est mort à l'âge de 73 ans, annoncent ce mercredi son ami le réalisateur Brian Trenchard-Smith sur Facebook ainsi que le compte officiel du film Mad Max. Une information confirmée auprès d'un attaché de presse par Entertainment Weekly. «Je suis tellement triste d'annoncer que notre ami Hugh Keays-Byrne est mort à l'hôpital hier, a écrit Brian Trenchard-Smith. Un ancien acteur de la Royal Shakespeare Company qui s'est installée en Australie, a joué dans mon film The Man from Hong Kong, et a atteint la renommée mondiale en campant le rôle de Toecutter dans Mad Max, et Immortan Joe dans Mad Max: Fury Road». De son côté, Charlize Theron lui a rendu hommage sur Twitter. «RIP Hugh Keays-Byrne. C'est incroyable que tu aies pu jouer si bien un horrible chef de guerre car tu avais une âme si bonne et si belle. Mon ami, tu me manqueras beaucoup.»