L’actrice française Marie-José Nat, ayant campé le rôle de Ferroudja dans le film L’opium et le bâton, est décédée jeudi dernier, à Paris à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie, annonce des médias français. L’actrice Marie-José Nat, est née le 22 avril 1940 à Bonifacio, d’un père algérien originaire de Kabylie, Abdelkader Benhalassa, et d’une mère bergère corse, Vincentine Biancarelli. Marie-José Benhalassa de son vrai nom, avait commencé sa carrière d’actrice en 1956 dans Crime et châtiment du réalisateur Georges Lampin, avant de camper Ferroudja dans le film L’opium et le bâton, adapté en 1969 du roman du même nom de Mouloud Mammeri par le réalisateur Ahmed Rachedi. En 1974, Marie-José Nat avait reçu le Prix d’interprétation féminine du festival de Cannes pour son rôle dans le film Les violons du bal du réalisateur Michel Darch. Durant sa carrière, elle a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre et une trentaine de films dont La nuit du destin (1997) du réalisateur algérien Abdelkrim Bahloul. En plus du cinéma, du théâtre et de la télévision, Marie-José Nat avait publié deux romans-photos L’amour est un songe (1955) et Notre amour est sans issue (1957).

Au début des années 1980, elle entame une carrière au théâtre, notamment dans Désiré (1984) de Sacha Guitry, face à Jean-Claude Brialy, et Voisin voisine (1985) avec Victor Lanoux. On la vit aussi souvent à la télévision, où elle joua dans la série Les Gens de Mogador (1972) ou Terre Indigo, le feuilleton de l’été 1996. Et bien plus tard dans Colette, une femme libre (2004), de Nadine Trintignant.

Marie-José Nat a vécu ses dernières années en Corse, à Bonifacio, avec Serge Rezvani, peintre et auteur de chansons (J’ai la mémoire qui flanche, Le Tourbillon de la vie, interprétées par Jeanne Moreau), avec lequel elle s’était mariée en 2005.