Le Comité de sélection algérien chargé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) de désigner le film qui représentera l’Algérie aux Oscars 2020 pour le prix du Film international (Anciennement, Film en langue étrangère) vient de désigner Papicha, réalisé par Mounia Medour. Le comité de sélection rappelle-t-on est présidé par le grand réalisateur algérien Mohamed Lakhdar Hamina, Palme d’or en 1975 pour son long métrage Chronique des années de braise. Il est bon de rappeler que c’est le film Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Chouikh qui avait été désigné l’année dernière pour représenter l’Algérie dans la liste en course pour la statuette en or . Notons que le film Papicha qui a pris place cette année dans la section Un certain regard au festival de Cannes se déroule en pleine décennie noire. C’est l’histoire d’un groupe de filles libres dont le personnage principal, Nedjma, campée par Lina Khoudri qui va tout faire pour réaliser son projet qui lui tient à cœur tout en faisant front aux obstacles rencontrés sur son passage, notamment la montée des idées obscurantistes qui font rage... Un film qui a divisé les aficionados du cinéma, entre ceux qui ont aimé et les autres qui ont estimé que ce film pèche par une surcharge de cliché autour du sujet… Quoi qu’il en soit, gageons que les Algériens pourront enfin le voir durant la prochaine édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa qui se tiendront cette année du 21 au

26 septembre 2019.