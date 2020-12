La deuxième session (2019-2020) du programme Leadership dans les arts et la culture a conclu ses travaux en novembre avec le troisième et dernier atelier (virtuel), qui a été suivi d'une table ronde publique, tenue en ligne sous le titre «Art et culture à la lumière de la nouvelle réalité» et a été diffusée en direct via la page Facebook de Afak. Huit institutions ont participé à cette session: Gamra Academy (Yémen), Artist Raghma Me (Tunisie), Association libanaise pour le cinéma indépendant - Metropolis (Liban), Paper (Liban), Tanarout (Libye), My Oncle Ali House (Algérie), Reflection (Egypte) Et le rythme (Egypte).

Le cours a présenté un riche ensemble de sujets importants présentés par des experts de la région et du monde, notamment Robert Wolf, Sam Konef, Therese Gabriel, Wafa Belkacem, Rob Burnett, Nadia Romani et d'autres. Ces sociétés de production ont commencé à développer leurs projets sur la base de ce qu'elles ont appris au cours des ateliers, ainsi que de leur interaction avec les institutions associées et des expériences acquises auprès des conseillers du programme.