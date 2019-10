La 30e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), qui se dérouleront du 26 octobre au 2 novembre prochain à Tunis, verra la participation en compétition de deux longs métrages algériens, à savoir Papicha de Mounia Meddour, et «Abou Leïla», d’Amine Sidi Boumediene.

L’Algérie est présente également avec un court métrage Rasta, réalisé par Samir Benchikh, et d’un court métrage documentaire E’sitar, de Kahina Zina Benghouba, qui seront en lice pour le Tanit d’or. A noter qu’un Algérien et non des moindres fera partie du jury dans la section long métrage, à savoir Hassan Kechach. Un jury présidé SVP cette année par le grand cinéaste sénégalais Alain Gomiz.

Alors que le film de Mounia Meddour se fait passer sous le coude en piratage en Algérie, le film continue son bonhomme de chemin en festival et même en salle en France, tout comme le film de Amine Sidi Boumediene qui ne cesse de connaître son chemin de croisière dans les festivals du monde entier.

La compétition officielle des JCC comprend 12 longs métrages, 13 documentaires, neuf courts documentaires et 12 courts métrages (fiction). En tout, et pour toutes les sections, 170 films seront projetés dans 22 salles.

Cette édition est rappelons-le dédiée à feu Nedjib Ayad, producteur et ex-directeur des JCC décédé cet été suite à une crise cardiaque. Que le meilleur gagne !