Deux oeuvres théâtrales algériennes ont été primées au Festival juvénile virtuel international du théâtre des marionnettes, qui s'est clôturé, lundi dernier, ont indiqué les organisateurs. La pièce «Cheikh» de Boukhadra Souhil de l'Association Arlequin des marionnettes d'El Eulma a obtenu le 2e Prix de la meilleure représentation théâtrale et le Prix de la meilleure conception et fabrication des marionnettes. «Rovigo» de Halim Chanana de Blida a obtenu, quant à elle, le 3e Prix de la meilleure représentation théâtrale et les Prix de la meilleure manipulation et de la meilleure performance sonore. Par ailleurs, le 1er Prix de la meilleure représentation théâtrale a été décroché par l'oeuvre théâtrale irakienne «Le bon arbre et le nain», tandis que le Prix de la meilleure oeuvre est revenu à l'écrivain Mohaned El Akous de Syrie pour sa pièces «Comment est-t-il devenu génie». Organisé sous le patronage du ministère irakien de la Jeunesse et des Sports, ce festival a été ouvert, jeudi dernier, avec la participation de 12 oeuvres théâtrales de cinq pays arabes, dont l'Algérie. Ces oeuvres, de 8 à 15 minutes, ont pour la plupart été réalisées pendant la période de confinement. Le Festival juvénile virtuel international du théâtre des marionnettes vise, selon ses organisateurs, à relancer les arts du théâtre des marionnettes au double plan local et international.