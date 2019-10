Des musiciens d’Allemagne, de Tunisie et de Syrie ont séduit, mercredi, le public algérois venu en nombre à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh par leurs prestations musicales inscrites au programme du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims) qui a pris fin jeudi. L’une des plus belles soirées de la 11e édition du Fcims, ouverte samedi, a été animée par un duo allemand, deux troupes musicales de Tunisie et de Syrie qui ont ébloui le public de l’Opéra, deux heures durant, par un florilège de musique classique occidentale et orientale. La soirée a été ouverte par le duo Aust composé des frères Bettina Aust, clarinettiste et Robert Aust, pianiste, qui ont interprété des morceaux musicaux à l’instar de Fantazia du clarinettiste Louiguy Bassey inspirée de l’opéra italien Rigoletto de Giuseppe Verdi. Cré depuis plus d’une vingtaine d’années, le duo Aust, l’un des plus prestigieux du moment, qui interprète notamment le patrimoine allemand et européen, a animé des concerts dans plusieurs pays européens.

La seconde partie de la soirée a été animée par «l’Orchestre symphonique de Carthage» de Tunisie qui a enchaîné par un bouquet de musiques classique, européenne et tunisienne, dont Adagietto du compositeur Robert Kajanus et un morceau de la pièce théâtrale Sur un marché persan du compositeur britannique Albert Ketèlbey ainsi que des musiques de danses tunisiennes et espagnoles composées par le compositeur Mohamed Makni.