Sa voix était bien connue. On avait pris l'habitude d'écouter son émission les après-midi durant toutes ces années. Lui, c'est l'animateur de la Radio nationale Chaîne 3, Ahmed Nany Chellaoua, plus connu à l'antenne sous ses initiales «Can». Que ce soit avec les éditeurs ou ses invités, l'animateur avait ce talent de nous plonger dans l'ancien temps grâce à ses émissions dédiées au chaâbi et au patrimoine musical. Depuis samedi dernier, les auditeurs ne pourront plus entendre sa voix à la radio. Et pour cause. Can est décédé ce samedi à Alger à l'âge de 60 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de la Radio nationale. Certains de ses collègues étaient samedi sous le choc. D'autres n'ont pas hésité à annoncer leur affliction sur les réseaux sociaux suite à cette triste nouvelle. «Can» était connu ces dernières années pour son émission musicale «Hier encore j'avais 20 ans», un programme interactif quotidien dédié à la musique des années 1960-1970, mais aussi aux grands noms du patrimoine musical algérien. Il était également coanimateur avec Sid Ali Driss de l'émission «El Qahwa Wel Latay», une émission hebdomadaire entièrement dédiée à la musique chaâbie et qui reçoit depuis un vingtaine d'années des orchestres entiers qui se produisaient en direct sur les ondes de la Chaîne 3. Véritable révélateur de jeunes talents du chaâbi, interprètes, musiciens et paroliers, cette émission a également permis à un grand nombre de formations d'enregistrer dans des conditions professionnelles. Le duo avait aussi animé une émission musicale intitulée «Si Can». Son professionnalisme doublé de sa voix authentique, son franc parler et son humour caractérisé faisaient de lui un personnage à part entier. «Can» avait également fait quelques apparitions en tant que comédien dans des programmes de la télévision. Ahmed Chellaoua a été inhumé, hier, au cimetière de Sebala, à Alger, selon ses proches. Adieu Can.