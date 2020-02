L’Entreprise du métro d’Alger et la Ratp EL Djazaïr innovent et comptent bien faire entendre parler d’elles cette année. En effet, bien décidées à se rapprocher encore plus de leur clientèle, l’on a choisi cette année pour ce faire, de consacrer un grand chapitre de leurs activités à la promotion des jeunes artistes, peu connus, en leur offrant une possibilité de dévoiler leur talent. Ainsi, le premier artiste qui s’est collé est Abdenour Hamoudi, à qui on a offert un local transformé en une véritable galerie d’art où il a officié durant un mois, soit du 15 janvier au 15 février pour produire des œuvres d’art.

«Casbah métro»

L’idée était qu’il puisse réaliser un tableau sous le thème de « la Casbah métro ». Le résultat est juste magnifique ! En effet le jeune artiste, en plus d’un certain nombre de tableaux divers, a conçu neuf tableaux en aquarelles alliant l’architecture mauresque de la Casbah à quelques fragments composant le métro. Le clou de ce travail est ce sublime tableau décliné en mix média dans lequel l’on peut apercevoir les rames du métro, la machine elle-même avec en arrière-fond comme décor externe le paysage de la vieille Casbah avec ses escaliers et ses vieilles bâtisses. Une œuvre qui a été exposée comme pièce maîtresse en trônant majestueusement au milieu de la galerie où la cérémonie de décrochage de l’expo a eu lieu dimanche matin. Cette dernière a été marquée par la présence du directeur de l’Entreprise du métro d’Alger et de ses employés, ainsi que les amis et proches de l’artiste-peintre qui est issu de l’Ecole nationale des beaux-arts.

La beauté du mélange

Dans son allocution de remerciements envers le jeune prodige Abdenour Hamoudi, le directeur de la Ratp El Djazaïr, Philipe Soirez, soulignera le fait que l’artiste ait réussi à faire « rentrer la beauté dans le métro, tout comme il a fait rentrer le métro dans la Casbah…». Une certaine fusion, en effet, entre le moderne et le traditionnel, l’ancien et le présent, conçue avec brio ! Notons que l’artiste, qui a déjà exposé à Batna, voit avec cette belle exposition réalisée à la station place des Martyrs vivre sa vraie et première grande exposition dans un lieu hautement symbolique car se situant dans une antre de l’art qu’est cette station qui possède en son sein un superbe musée d’archéologie, jouxtant dans son périmètres, aux alentours de nombreux lieux dédiés à l’art de la période ottomane, notamment le musée Dar Aziza, la mosquée Ketchaoua ou encore la belle mosquée de la place des Martyrs qui est un véritable bijou architectural . Il est bon de noter qu’en plus d’être artiste-peintre, le jeune Abdenour Hamoudi est aussi photographe, caméraman, monteur vidéo, pour ainsi dire évoluant dans le milieu audiovisuel, ce qui lui permet de maîtriser l’art de l’image et de sublimer ses créations. Information prise auprès du chargé de communication de la Ratp El Djazaïr, nous apprenons que l’expo du jeune Abdenour Hamoudi enregistrait en moyenne une cinquantaine de visiteurs par jour dont une quinzaine d’artistes et autres curieux, pour preuve de son succès et de l’engouement des artistes à prendre part à ce genre d’initiative, vraiment à saluer. En effet, depuis son ouverture en 2018, la station place des Martyrs n’a de cesse de nous surprendre. Il en sera de même dans les prochains mois, et notamment durant le mois de Ramadhan.

Promotion de nouveaux artistes

L’Entreprise métro d’Alger et Ratp El Djazaïr ne comptent pas s’arrêter là et prévoient dans les prochains jours aussi la programmation de nouveaux jeunes talents d’artistes et ce dans les différents domaines (calligraphie, photographie, peinture, dessins..). De belles expériences et aventures des plus singulières à vivre pour nos jeunes artistes qu’il faudra suivre de près. à ne pas manquer donc !