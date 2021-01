Cette nouvelle édition du prix littéraire «Mohammed Dib» maintient les trois versions: à savoir tamazight, arabe et française.

Le conseil du prix littéraire Mohammed Dib vient d'annoncer le lancement de l'avis d'appel à candidatures en vue de l'obtention dudit prix. Il s'agit d'une nouvelle session qui récompensera un recueil de nouvelles ou un roman pour chacune des trois versions proposées à concours à savoir: arabophone, amazighophone et francophone. Les organisateurs précisent que le volume global de l'oeuvre devra être d'un minimum de 100 pages. De même qu'il est indiqué que les candidats ne peuvent concourir que dans une seule et unique section: francophone, arabophone ou amazighophone.

En outre, parmi les conditions exigées, il faut que l'oeuvre proposée à ce concours national ne doit pas être une traduction. Quant à l'aspect technique de la participation, les dossiers de candidatures accompagnés des oeuvres en version PDF, ainsi que de la couverture du roman scannée, doivent être adressés, au plus tard, le 7 janvier 2022 à l'adresse électronique suivante: [email protected] En outre, «deux exemplaires de la même oeuvre en version papier, accompagnés en version papier également de tout le dossier préalablement transmis en ligne, devront également être déposés ou envoyés au plus tard le 7 janvier 2022, à l'adresse suivante: Association culturelle La Grande Maison. EL Mechouar- BP 364. Tlemcen 13000 (tous les jours sauf le vendredi et le samedi, de 14h30 à 17h30), sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi». Les organisateurs précisent en outre que toute oeuvre présentée pour l'obtention du Prix doit remplir plusieurs conditions. Par exemple, les oeuvres littéraires en question doivent être publiées, pour la première fois, auprès d'une maison d'édition, algérienne reconnue et elles doivent impérativement avoir été éditées entre le 1er octobre 2020 et le 5 janvier 2022. «A la date-limite fixée pour la réception des oeuvres au concours, celles qui n'auront reçu qu'une confirmation d'édition mais qui n'auront pas encore été éditées ne seront pas acceptées», est-il stipulé.

Les candidatures à titre posthume ne sont pas acceptées. «Si l'oeuvre proposée l'a déjà été lors des sessions précédentes, elle ne sera plus prise en compte pour la session actuelle et les candidats ne peuvent concourir que dans une seule et unique section: francophone, arabophone ou amazighophone», précisent les organisateurs. Le Conseil du prix Mohammed Dib procèdera, conformément aux dispositions du règlement intérieur, à l'évaluation des oeuvres en privilégiant la valeur littéraire et esthétique ainsi que la contribution au rayonnement des Lettres algériennes. Il y a lieu de rappeler que la septième édition du prix littéraire Mohammed Dib a été organisée le 21 octobre dernier.

Les écrivains ayant obtenu ce prix pour cette édition 2020 sont: Abdelmonaim Bensayah en langue arabe, Mourad Zimou en langue amazighe et Mustapha Benfodil en langue française.