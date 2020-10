Dans le prolongement de l'événement Octobre Rose, le hub créatif Artissimo organise une exposition de l'artiste photographe Fatiha Ouyed Ferrah dont le vernissage se tiendra le jeudi 5 novembre à partir de 18h à Artissimo. Le vernissage sera suivi d'un échange avec l'artiste sur le thème de l'exposition, l'ablation. «Et puis, un jour, tout bascule: ma vie, mes rêves, mes projets... Un doute, une peur, une angoisse qui s'installent au quotidien... Le chaud, le froid, le temps n'ont plus d'importance. Quelle est la priorité? Où dois-je aller? Ma famille, Mes enfants?

Partager son expérience au quotidien

Une multitude de questions toutes aussi préoccupantes les unes que les autres et aux réponses toutes aussi incertaines se bousculent dans ma tête. Et puis, un choix s'impose: céder ou se battre? Paniquer ou tenter de reprendre ses esprits? Et, au final, faut vivre, survivre, s'accrocher et forcer le destin.

Le cancer du sein est une maladie qui peut toucher n'importe quelle femme», écrit l'artiste en se confessant en préambule de la présentation de son travail..

Et de poursuivre: «A travers cette exposition, j'ai voulu partager mon expérience et ce quotidien que vivent beaucoup de malades. Je voudra également rendre hommage à toutes les femmes courageuses qui se sont battues, qui se battent et qui se battront encore contre cette maladie ainsi qu'à toutes celles qui m'ont soutenue et encouragée». Née à Alger, Fatiha Ouayed Ferrah a grandi entre Belcourt, la haute Casbah et Rouïba. Après des études universitaires à l'université Mouloud Mammeri, elle poursuit une formation en photographie dans une école spécialisée. À partir de 2003, elle participe à différentes expositions, notamment à Tizi Ouzou «photos de voyage», «identité». Elle a été membre de jury de plusieurs concours, notamment lors d'une exposition algéro-espagnole à Barcelone». En 2010, elle fonde l'école «Studio 21» spécialisée dans les métiers de l'image (photographie, audiovisuel, son, lumière etc.). Elle travaille aussi en tant que photographe indépendante.

Notons que l'institut français accueille pour sa part, aujourd'hui, l'événement «Afrorose» (l'Afrique en rose) où une série d'activités se tiendra du matin, à partir de neuf heures jusqu'à 16h. Associant le divertissement au culturel, cette journée se veut aussi sensibiliser les femmes sur le dépistage du cancer du sein. Une journée d'information et d'éducations dédiée au public algérien et africain.

L'IFA sous le signe de l'Afrorose

Le programme comprendra un panel de médecins africains et algériens, un atelier culturel et artistique, de la danse, de la musique et un défilé de mode africaine, de la poésie et jeux (cadeaux à gagner), une exposition d'art africain, une conférence sur les innovations et recherches en matière de cancer du sein, sans oublier une pause café et dégustation de la cuisine africaine. Comme invité d'honneur à cette journée, les présents pourront apprécier les beaux vêtements de la marque Art'Kadji. Une journée en somme, conviviale, qui alliera instruction à l'amusement, de quoi partir moins bête...