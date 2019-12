Placée sous le slogan « Calligraphie arabe histoire, art et créativité », cette exposition comporte une collection de monnaies frappées au caractère arabe maghrébin datant des époques ottomane, de l’Emir Abdelkader (1832-1847) et des dynasties « Saadia », «almohade et «merinide», qui est jalousement conservée au musée Ahmed-Zabana. Le visiteur découvre, au travers de la numismatique, pièces en argent, en bronze et en or, en majorité des dinars frappés à «Tagdemt» (Tiaret), Tlemcen et Sedjelmassa, une somme de renseignement sur la culture, l’histoire, l’art, la politique du pays, voire même sa religion au travers des civilisations qui s’y sont succédé. Ces monnaies mettent en valeur la beauté de la calligraphie maghrébine que le penseur, sociologue et historien Ibn Khaldoun a traité dans son célèbre ouvrage « El Muqaddima ». A l’occasion de cette manifestation, le Musée national de calligraphie islamique de Tlemcen expose des affiches de copies datant des XIIe, XVe et XVIIIe siècles illustrant des «hizb» (versets) du Coran et des textes d’exégèse et autres explications de termes médicaux et pharmaceutiques, utilisant la calligraphie maghrébine. Une collection de tableaux d’art du plasticien Taleb Mahmoud est proposée aux amateurs de la calligraphie arabe où ils peuvent découvrir cette école et sa créativité en lettres arabes. En outre, des activités sont programmées dont un atelier de calligraphie arabe ouvert aux enfants. L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre en cours, est organisée par le musée Ahmed-Zabana en collaboration avec la faculté des lettres, langues et arts de l’université d’Oran 1 «Ahmed Ben Bella», la Maison de la culture d’Oran et le Musée national de calligraphie islamique de Tlemcen.