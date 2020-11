L'artisanat doit être doté d'une valeur marchande pour pouvoir se perpétuer et prétendre à l'universalité, ont estimé mercredi des intervenants à une conférence-débat organisée à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou à l'occasion d'un Salon des savoir-faire. «Le travail artisanal doit avoir une valeur marchande qui doit correspondre à sa valeur symbolique pour pouvoir se maintenir et se perpétuer comme symbole de notre identité», a estimé l'archéologue Hamid Bilek lors de son intervention «Savoir et savoir-faire éléments constitutifs d'une identité». Dressant un tableau de la réalité de l'artisanat dans le contexte mondial marqué par «une mondialisation capitaliste et marchande qui ne laisse pas de place aux faibles», l'archéologue a considéré que «le produit et le travail artisanaux devraient s'adapter aux exigences de cette réalité et ne plus être perçus comme des produits exotiques». Il faudrait, a-t-il préconisé à ce titre, «offrir aux artisans les moyens et conditions de pouvoir vivre de leurs savoir-faire et être en mesure de le perpétuer pour faire face à l'invasion de produits industriels, par la mise en place de dispositifs d'appui au métier et le développement d'espaces de commercialisation». Citant, à titre d'exemple, les produits de poterie industrielle tunisienne qui ont «envahi le marché national, agrémentés de motifs artisanaux et vendus à des prix compétitifs», il dira qu'il «est difficile de distinguer entre ces produits et ceux de l'artisanat local». Pour sa part, l'écrivain et universitaire, Hacène Hellouane, a soulevé lors de son intervention, la nécessité «d'actualiser l'artisanat pour continuer à prétendre à notre part d'universalité», faisant remarquer que «l'artisanat est la somme d'un avoir et d'un savoir-faire constituant une vision du monde». Hellouane a, également, estimé, que «l'artisanat ne pourra se développer ou se perpétuer en dehors d'une perspective permettant le développement économique et social de l'artisan lui-même».