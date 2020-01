Il était un féru du septième art. Il était aussi poète et humoriste. Amar Belkada vient de tirer sa révérence. L’artiste aimait entendre rire son interlocuteur dans toutes les circonstances. Il pouvait provoquer le rire et le sourire des visages les plus tristes. Il nous a quittés sans avertir préférant partir en silence. L’enterrement a eu lieu, hier, dans son village natal, Iallalen, dans la commune d’Aït Yahia Moussa à Draâ El Mizan.