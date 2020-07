Leila Ferhat, la doyenne des artistes-peintres algériens s'en est allée mardi dernier à l'âge de 81 ans, discrètement, humblement, comme elle a vécu, sans faire de bruit.

Native de Mascara en 1939, Leila Ferhat est très tôt, dès son jeune âge, fascinée par l'aventure picturale. Le désir de s'exprimer, le besoin de ressortir et de laisser fuser ses sentiments et ses émotions se fait très fort. Très vite, elle se fait remarquer par ses aptitudes innées à la création. Les livres d'art des plus grands artistes l'accompagnent et feront accroître sa passion pour la peinture et le dessin. Tous les supports l'intéresseront. Et, progressivement, l'art pictural prendra une grande place pour elle à tel point qu'elle décide de s'y consacrer pleinement et entièrement.

Elle s'inscrira alors à l'Ecole nationale d'architecture et des beaux-arts d'Oran. Elle y décrochera son diplôme en 1969. Elle complètera ensuite ses enseignements à l'école des beaux-arts d'Alger auprès de grands maîtres tels M'hamed Issiakhem et Choukri Mesli, où elle obtient son diplôme, option décoration en 1971. Sa générosité naturelle la poussera à la transmission et à son tour elle se consacrera à l'enseignement des arts plastiques.

En 1975, elle abandonne l'enseignement pour se consacrer entièrement à la création. Dès ses premières expositions elle obtient l'adhésion immédiate du public à ses oeuvres. Ce qui va l'encourager à persévérer. Elle ne ménagera aucun effort et abordera de multiples sujets à travers ses toiles. Son inspiration, elle va la puiser dans l'actualité du pays et dans ce qui se passe dans le monde.

La femme, (femme active, femme libre, danseuse et autres) est un sujet qui occupe une place de choix chez notre artiste.

La guerre d'Irak, le problème du Sahara et d'autres sujets ne sont pas en reste. Elle consa-crera de nombreuses toiles et aquarelles qui seront mises en vente au Palais de la culture à Alger, au profit de l'Irak.

Très sereinement et discrètement, elle trace sa voie et se fait une place de choix parmi les grands artistes.

En 1977, elle obtient un Premier Prix de peinture au vernissage organisé par le Comité des fêtes de la ville d'Alger et très vite sa notoriété va dépasser les frontières.

D'autres distinctions suivront au cours de nombreuses manifestations dans lesquelles elle avait représenté l'Algérie. Ainsi, en 1980, elle décroche la Médaille d'or au Salon international de Riom en France et la Médaille d'or à Puy en Velay, en 1982 toujours en France. Ses travaux ont été exposés un peu partout à travers le monde, notamment au Maghreb, en Europe, dans les pays du Golfe, en Amérique latine, au Canada...

La diversité des styles, des techniques et des sujets abordés caractérise ses tableaux, diversité correspondant assurément à différents moments de son parcours. Chacune de ses oeuvres questionne l'art et provoque maintes émotions. L'artiste, Leila Ferhat, nous a quittés, mais son oeuvre reste encore à découvrir pour la jeune génération. Grande dame au grand coeur, connue pour sa générosité et son grand talent, elle était aussi connue pour sa modestie et sa discrétion. Des valeurs humaines qu'elle a mises au service de l'art où elle s'est imposée en les alliant à son talent exceptionnel. Leila Ferhat, la doyenne des artistes peintres-algériens demeurera vivante par ses oeuvres de haute facture et par ses grandes qualités humaines.





Ghenima Rekis Kemkem