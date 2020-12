L'artiste peintre et sculpteur M'Hamed Bouhaddaj, enfant de Tlemcen retourne à sa ville natale après 30 ans d'exil, pour exposer ses nouvelles oeuvres à la Maison de la culture «Abdelkader Alloula», à l'initiative du Centre des arts et des expositions de Tlemcen (Carex). L'artiste autodidacte, dont la notoriété artistique est plus que confirmée tant à l'échelle nationale qu'internationale, revient vers le public tlemcénien avec une nouvelle collection de peintures réalisée entre 2019 et 2020. L'exposition, fruit d'un long parcours artistique, présente une centaine de tableaux puisés d'écoles artistiques diverses.

À ce sujet, le plus âgé des peintres de Tlemcen, à 72 ans, dira: «Je ne me plie jamais aux exigences d'une école précise. Je peins instinctivement quand je suis inspiré.» Le public tlemcénien, notamment les jeunes générations, découvre ses oeuvres, notamment celles relatives aux dessins rupestres du Tassili et les sculptures de l'homme ancien de cette région. Les nombreux dessins représentent des scènes de chasse, de danse et de prière, avec des personnages portant des costumes et masques rituels qui vont devenir des êtres familiers qui peupleront son imaginaire et sa réalité artistique, a expliqué pour sa part Amine Boudefla, directeur du Carex Tlemcen.

L'artiste puise son inspiration dans la danse et les gestes en impulsant un mouvement visuel à chacun des corps aux formes inhabituelles qui caractérisent ses oeuvres, a-t-il fait savoir. «Une histoire d'exil» est l'intitulé de cette grandiose exposition qui va durer quinze jours (du 6 décembre au 20) et qui est une invitation à voyager dans le temps à travers les toiles et sculptures de cet artiste humble et modeste dont l'expérience a dépassé les frontières nationales. M'hamed Bouhaddaj, né en 1948 à Tlemcen, a, depuis 1984 organisé des expositions personnelles en Algérie, Tunisie, Maroc, en Espagne et en France.

Ses oeuvres ont été acquises par de nombreux musées d'art en Algérie, en Espagne et en France.

Consacrant presque la totalité de sa vie à l'art, l'artiste a déclaré, à l'APS: «J'ai toujours vécu pour l'art et par l'art.»