il y a, en effet, le fait que Kamel Hamadi a écrit des chansons aussi bien en kabyle qu'en arabe, à des dizaines d'artistes issus de divers horizons, de plusieurs générations et de divers genres musicaux. Du Cardinal El Hadj Mhamed El Anka au king cheb Khaled en passant par cheb Mami, Djamel Allam, Karima, Hanifa, Abdelkader Chaou, Ait Menguellet et même Boujdemaâ El Ankis. Tant d'autres chanteurs ont sollicité à un moment ou un autre de leur carrière Kamel Hamadi pour leur prêter main forte. Et Kamel Hamadi s'y prêtait volontiers, lui qui n'a jamais semblé manquer d'inspiration, même quand il s'agissait de se mettre dans la peau d'un grand artiste qui devait lancer un appel pressant à son fils qui avait disparu, un appel du coeur pour revenir au bercail. C'est la fameuse et célèbre chanson

«Ami aâzizen» dont le texte a été écrit par Kamel Hamadi. Tout le monde connait le succès retentissant obtenu par ce titre resté dans les mémoires car El Anka n'a pas interprété beaucoup de chansons en langue kabyle.

Une fibre artistique

Quand il a été question de composer aussi pour des artistes femmes, Kamel Hamadi n'a pas eu de mal à se mettre à la place de ces dernières et d'imaginer une multitude de situations vécues par la femme algérienne pour en tirer des textes. Kamel Hamadi a écrit aussi pour sa femme, la regrettée artiste Noura ainsi qu'à Hanifa et Karima dont les mélomanes n'oublieront pas de sitôt leur apport à la chanson algérienne féminine de manière générale et kabyle plus particulièrement. Le vrai nom de Kamel Hamadi est Larbi Zeggane et à l'époque où il a décidé de se frayer un chemin dans la chanson, il était encore tabou de chanter, surtout dans les villages kabyles. Il a donc gardé ce nom d'artiste durant toute sa vie. Kamel Hamadi est né le 22 décembre 1936 au village Ait Daoud dans la wilaya de Tizi Ouzou. Son ouverture sur la langue arabe algérienne (la daridja), il la doit sans doute au fait que dès 14 ans, il quitta son village natal pour s'envoler vers la wilaya d'Oran chez son oncle, puis plus tard chez un autre oncle à Alger.

Une infinité d'hommages

C'est le chanteur Arab Ouzellag qui l'encouragea à persévérer sur la voie de l'art après avoir détecté en lui la fibre artistique qui l'habitait. À la radio, il anima une émission intitulée

«Lesrar n dunit ou les secrets de la vie». Dans le sillage de cette émission il rencontra El Anka qui lui demanda de lui écrire la chanson «Ami aâzizen» en 1957. Concernant sa propre carrière en solo, il se fit connaitre dès ses premières chansons, notamment «Yidem yidem». Durant son parcours, Kamel Hamadi a eu droit à une infinité d'hommages et il a participé et parrainé de nombreux événements culturels et festivals. En 2009, Kamel Hamadi a été décoré de la Croix de la Légion d'honneur. Cette médaille lui a été remise par l'ancien ministre français de la Culture Jacques Toubon, «en reconnaissance de son grand apport à la culture en tant qu'auteur ou compositeur de 2000 oeuvres». À l'instar de nombreux autres grandes figures de la chanson algérienne, Kamel Hamadi a traversé plus d'un demi-siècle dans le domaine artistique, ce qui lui permit ce côtoyer et de connaitre de près la majorité des étoiles de la chanson. C'est un témoin des plus importants et actuellement, il existe plus d'un auteur qui travaillent sur son oeuvre et son parcours dans la perspective d'éditer des livres sur lui. Il le mérite amplement car son apport est incommensurable.