Des années d'attente pour le voir et le voila enfin projeté à la salle Ibn Zeydoun (hier pour la presse). Une salle pleine, faut-il le préciser, dans un contexte sanitaire des plus délicats. Enfin le jour «J», mais le réalisateur, à savoir Djaâfar Gacem, fait interrompre la projection dés son entam et dire à nouveau aux plus malins d'arrêter de filmer avec leurs portables. Chevronné, le réalisateur est connu pour ça. Normal d'autant plus quand c'est une avant- première d'un film qui a mis des années pour naître et qui compte surtout sur sa qualité et maîtrise technique et cinématographique, alors que des images volées ne feront que ternir ce volet là...Mais passons! Deux heures est la durée du film «Heliopolis», premier long métrage du cinéaste Djaâfar Gacem qui nous a habitués aux séries et autres sitcoms télévisuels des plus attractifs durant les mois de Ramadhan. Et pour un premier coup d'essai, ce fut un vrai coup de maître puisque, bien abouti, le long métrage parvient à mettre en scène des faits historiques sans grand chichi ni fanfaronnade mélodramatique, mais arrive très bien à doser sa narration entre récit phantasmé et la grande histoire. Un film qui a mis quatre ans d'écriture tout en s'inscrivant dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance (2012, Ndlr). Il a fallu attendre 2016 pour obtenir une rallonge financière et enfin commencer ses préparatifs en 2017 pour enfin démarrer le tournage en 2018, entamer la post-prod en 2019 et enfin finir le film en mars 2020. Un bébé donc accouché au forceps, mais un joli bébé quand même!

Un film choral

«Un seul héros, le peuple!» Et c'est cela que le réalisateur s'est attelé à nous démontrer durant les deux heures du film. Il serait vain de chercher le héros dans ce film choral car il n'y en a pas ou plutôt ils sont nombreux et plusieurs, chacun à son niveau..Mais sinon, de quoi parle ce film? Tiré de faits réels comme il est mentionné au tout début, «Heliopolis» qui est l'ancien nom de Guelma, raconte l'histoire d'un père, campé par Aziz Boukrouni et d'un fils interprété avec brio par Mehdi Ramdani qui ne partagent pas les mêmes idées politiques. L'un «assimilationniste», adepte des idées de Ferhat Abbas et l'autre de Messali El-Hadj. Le film retrace le quotidien mouvementé d'une famille algérienne aisée, dans la tourmente de la guerre d'indépendance, quelques jours avant les manifestations du 8 mai 1945..Tout commence par le retour du fils prodige alias Mahfoud qui a réussi au bac, mais la France lui refuse l'entrée à l'Ecole polytechnique comme le souhaite son père, ami de la France et qui ne croit pas à l'indépendance de l'Algérie. Et pourtant, revenu dans ce petit village, le fils en fréquentant des militants du PPA, mais pas des AML, choisit, son camp et décide de s'engager dans la lutte pour la libération du pays. Bien évidemment, il n'y a pas que lui, il y a aussi le paysan qui travaille pour eux et qui monte très bien à cheval. Il s'agit de Bachir, qui est amoureux en secret de la soeur de Mahfoud, alias Souhila Maâlem, une jeune enseignante, qui se retrouve souvent entre le marteau et l'enclume, devant réconcilier le père avec le fils et attendre le retour de Bachir après sont enrôlement dans l'armée française comme tirailleur..Le film de Djaâfar Gacem parvient à capter l'attention. Car, au-delà des belles scènes de guerre où de gros moyens ont été fournies, ce qui touche le plus, ce sont ces petits moments d'émotion de tranches de vie qui résistent malgré tout à la tempête. Qui tentent d'aimer, de croire en un meilleur avenir. L'espoir est dépeint par Djaâfar Gacem avec réalisme matiné de pudeur. Les regards parlent et les petits gestes aussi. Un film complexe où le Français est aussi ami et non seulement compatissant, mais brave tout comme l'Algérien peut être parfois lâche et débonnaire, voire cruel. Une «sale guerre» pour tout le monde qui n'épargne personne dans les deux camps. Djaâfar Gacem a réussi pour une fois à faire un film bien complexe où les personnages sont décrits dans leur plus grande sincérité, dans leurs doutes et aspirations. Le réalisateur prend le temps de les présenter, les contextualiser, même si parfois le dialogue parait un peu lourd par instant. Reste que les personnages sont bien mis en scène dans un décor superbement reproduit. Une distribution sur mesure entre acteurs algériens et français. Côté casting, on citera en effet, Mourad Oudjit, Fodil Assoul, Naceredine Djoudi qui remplissent très bien leur contrat. Notons que la musique originale du film est signée Armand Amar, le compositeur de Rachid Bouchareb.

Emotion et vérité

Si la question de la langue est revenue souvent lors du débat qui a suivi le film, Djaâfar Gacem s'est défendu en affirmant voulant faire «un film avec un accent algérien», quitte à ne pas reproduire le dialecte ou l'accent tel quel des gens de Guelma. «Un film algérien et surtout c'est un film actuel. Que les jeunes des différentes régions qui viendront le voir puissent voir le film avec un langage compris. C'est une fiction, pas un documentaire. Que les jeunes, de Sidi Bel- Abbès et Aïn Témouchent comprennent le film car c'est un film sur l'Algérie avant toute chose. C'est un choix artistique, ce n'est pas une feinte ou un oubli». À la question de savoir pourquoi on n'a pas trop insisté sur les crimes perpétrés à Guelma, le coscénariste fera remarquer qu'on ne peut pas aborder toute l'histoire. Et Djaâfar Gacem de poursuivre: «Pour raconter toute l'histoire il aurait fallu plusieurs heures alors que c'est un choix de parler d'un village qui se trouve à Guelma. L'histoire de l'Algérie est tellement grande et belle comme révolution qu'on peut s'étendre à toutes les histoires. Le réalisateur que je suis ne se concentre que sur une partie de l'histoire. «Héliopolis» c'est une histoire des colons. La famille Zenati comme beaucoup de familles à l'époque, je l'ai créée pour drainer la réalité. La famille Zenati est celle de riches musulmans propriétaires terriens, car c'est rare dans nos films algériens qu'on montre ça. A chaque fois on les montre comme des pauvres et des miséreux. Je voulais montrer l'histoire d'un fils de caïd qui est ambigu, car balloté entre le nationalisme de son fils et l'Empire colonial français pour qui il a une certaine conviction jusqu'à un moment donné dans l'histoire.». Evoquant son expérience, Aziz Boukrouni dira avoir été enthousiaste à la lecture du scénario. «Avec ma modeste expérience parcourue dans ma vie artistique, je ne vous cache pas que j'avais le trac par rapport au personnage. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Parce que c'est un personnage assez complexe, mais pour moi c'était lourd.». Nacereddine Djoudi dira pour sa part que «camper le rôle d'un chef du PPA était une responsabilité. Le plus important à retenir est qu'on a vécu une belle expérience humaine et artistique». Mehdi Ramdani dira quant à lui que «c'était une très belle expérience autant humaine que professionnelle» et de souligner: «Il y a eu beaucoup d'émotion. Pour la petite anecdote dans une certaine scène, il avait de vraies larmes.» Et de rebondir à une question du débat: «Le problème ne se situe pas dans le fait de savoir si le réalisateur ait évoqué tel ou tel point en délaissant d'autres. Je pense malheureusement qu'on ne fait pas assez de films sur notre histoire. Un sujet comme celui-ci sur le 8 mai 1945 je pense qu'il devrait être abordé dans une dizaine de films qui le traiteraient de manière différente.» À rappeler que «Heliopolis» a été sélectionné pour représenter l'Algérie dans la section «film étranger» aux oscars...