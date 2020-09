Kamel Bouamara, enseignant-chercheur à l'université Abderrahmane Mira de Béjaia, est l'une des figures les plus importantes dans le monde de la recherche en langue amazighe. Il est l'auteur de plus de 10 livres édités, écrits dans les deux langues amazighe et française. Il est aussi et surtout l'auteur du premier dictionnaire de langue: amazighe (à ne pas confondre avec un lexique). Kamel Bouamara a, en effet, consacré de longues années pour mener à terme un travail de titan qui a donné naissance à «Issin», le premier dictionnaire monolingue kabyle-kabyle. Tout ce qui a été publié avant «Issin» était constitué de lexiques tamazight-français-arabe, consistant à donner l'équivalent des mots d'une langue à une autre. Mais dans le cas de ce premier dictionnaire, édité en juin 2010, il s'agit plutôt de définir en tamazight, avec des exemples, les mots qu'on y trouve. Une deuxième édition de ce dictionnaire édité chez «L'odyssée» de Tizi Ouzou a vu le jour en 2017 avec un nouveau titre «Issin wis sin». Kamel Bouamara qui est l'un des plus illustres chercheurs dans le domaine amazigh, est également l'auteur de plusieurs livres et recherches édités et ayant tous une relation directe avec l'amazighité.

Qui est-il?

Kamel Bouamara, titulaire d'un doctorat dans le domaine qui est le sien, touche à plusieurs créneaux et à de nombreux genres d'écriture. Son premier livre a été édité en 1992. Il s'agit de «Tughalin n weqcic ijahen» qui est la traduction du français vers tamazight de «Le retour de l'enfant prodigue» du prix Nobel de littérature André Gide. Depuis ce premier ouvrage, la bibliographie de Kamel Bouamara n'a pas cessé d'être enrichie par ce chercheur et auteur prolifique. Toujours au volet de la littérature, Kamel Bouamara a publié en 1998 aux éditions du Haut Commissariat à l'amazighité un recueil de nouvelles, en tamazight bien sûr, intitulé

«Nekni d wiyid». Ce livre a été réédité par «Tira» de Béjaia en 2009. Kamel Bouamara a traduit «Jours de Kabylie» de Mouloud Feraoun.

«Ussan di tmurt» a été édité d'abord en 1998 puis réédité en 2006 à Alger aux éditions Enag. Au volet de la recherche dans le domaine linguistique, Kamel Bouamara a réalisé en compagnie de l'universitaire Allaoua Rabhi «Ilugan n tira n tmazight» ou «Manuel de notation de tamazight»], un ouvrage édité en 2005 aux éditions «Talantikit». Ce livre a été réédité grâce à l'apport financier de l'association Adrar n fad de Bgayet. Kamel Bouamara a consacré un livre d'analyse au poète Si Lbachir Amellah qui est en fait sa thèse de doctorat. L'ouvrage, intitulé «Si Lbachir Amellah (1861-1930), un poète chanteur célèbre de Kabylie» a été publié par les éditions «Talantikit» en 2005 avant de faire l'objet d'une réédition, d'a bord par les éditions«Samar» d'Alger en 2009, puis par les éditions Tira en 2017.

Sa bibliographie

Parmi les autres livres de Kamel Bouamara, on peut citer

«Amawal n tesnukyest» (lexique amazighe de la rhétorique), «Imsevti n tira n teqbaylit (correcteur orthographique de: tira n teqbaylit)», en collaboration avec Paul Anderson, «Introduction à l'étude de la littérature d'expression kabyle» et «Stylistique comparée du taqbaylit et du français», en collaboration avec Allaoua Rabehi), ouvrage paru récemment aux éditions «Imru». L'apport de Kamel Bouamara à la langue et culture amazighes est très important. Et l'écho de ses travaux sur le public spécialisé ou non est énorme. On en veut pour preuve, entre autres, le nombre de rééditions dont a fait l'objet la majorité de ses livres. Tout en ayant milité pour que la langue amazighe soit reconnue politiquement, Kamel Bouamra s'est investi à fond dans le domaine très difficile de la recherche universitaire en dépit d'un environnement des plus hostiles surtout celui qui prévalait dans les années 90 et au début des années 2000. Mais Kamel Bouamara est un homme de conviction. Il a poursuivi son bonhomme de chemin contre vents et marées. Et le résultat, aujourd'hui, est palpable. Les livres de Kamel Bouamara sont de véritables références aussi bien pour l'enseignement de la langue amazighe que dans le domaine de larecherche universitaire. La rigueur des travaux de Kamel Bouamara le classe parmi les meilleurs chercheurs dans le domaine amazigh qui a tant besoin d'autres auteurs comme lui pour pouvoir hisser cette langue ancestrale à un niveau des plus élevés.