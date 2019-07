Un nouveau livre s’ajoute à la bibliothèque algérienne avec la sortie d’une œuvre pas comme les autres, qui traite un sujet tabou. Il s’agit du livre de Abdellah Moknine intitulé « Le complot des Illuminatis » qui fera l’objet d’une vente-dédicace aujourd’hui à Alger aux Sablettes. Le livre traite la question avec beaucoup de pertinence et de clairvoyance, avertissant sur ce nouvel ordre mondial qu’on veut imposer aux peuples du monde entier. Deux aspects sont soulevés par l’auteur du livre « l’histoire officielle et menteuse, puis l’histoire secrète où sont les véritables causes des évènements ». Sur ce point, il écrit : « J’ai fait ce livre pour partager avec mes sœurs et frères algériens le grand complot contre les peuples par les Illuminatis et leur nouvel ordre mondial, qui opprime et esclavagise toute l’humanité et dont le complot est mis petit à petit en application ». Il s’interroge, notamment sur le contrôle du monde par ceux-là même devenus le mal de la planète. Dans son écrit, il remonte jusqu’à 1789. Il définit également comment depuis 1991, on commence à installer le nouvel ordre mondial en reprenant la déclaration de Bush.

Les objectifs des Illuminatis, dira-t-il, c’est avant tout établir un gouvernement unique mondial, faire en sorte que l’identité et la fierté nationales soient totalement anéanties, œuvrer pour la destruction des religions, établir la capacité de contrôler chaque personne par le biais du contrôle mental et la liste est très longue. Le livre est très attachant, quand on commence à le lire et on veut aussitôt connaître la fin. Mais la fin ne s’inscrit pas dans cette œuvre précieuse, car les comploteurs sont en pleines activités. Pour revenir à l’auteur du livre, il est né le 13 août 1957 à Alger. Il a grandi à El Harrach. Un véritable bosseur qui fait opposition a ce nouvel ordre mondial avec ardeur et veut avertir le monde.

Ancien cadre de l’Anep, ancien militant du MDS, mais aussi de l’Unja. Avec son livre, il espère faire comprendre la gravité de la situation dont beaucoup ne s’en doutent pas. Il donne des noms, des dates et des évènements, mais aussi des expériences de beaucoup qui partagent avec lui la même vision du monde.