On ne peut pas, par exemple, discuter trois minutes avec lui sans parler de livres ou de littérature. C'est inévitable chez lui. On ne peut pas parcourir un chemin avec lui à Alger ou ailleurs sans passer par un bouquiniste ou entrer dans une librairie. Et quand on ose lui proposer de s'éloigner un peu de la littérature et de tenter autre chose, il ne faut s'attendre à rien d'autre qu'à une invitation à voir un film au cinéma. C'est dire à quel point Slimane Ait Sidhoum et la culture font un. Son premier roman, l'aurait-il écrit s'il n'avait pas vécu un événement dramatique et traumatisant qu'il décrit parfaitement dans ce livre? Sans doute, il aurait écrit son premier roman avec ou sans ce tragique événement. Car l'écriture, il l'a dans le sang. Mais ce drame a précipité le passage à l'acte de l'écriture romanesque en étant une sorte de déclic. «Les trois doigts de la main» est le titre du premier roman de Slimane Ait Sidhoum paru en 2003 à la maison d'édition «Chihab». Slimane Ait Sidhoum a par la suite publié deux autres romans chez le même éditeur:

«Les révoltes feutres» et «La faille».

Presse écrite

Originaire de Haute-Kabylie, dans la wilaya de Tizi Ouzou, Slimane Ait Sidhoum naquit à Sidi Aïssa où il a vécu et grandi et où il a également fait ses études. Le lycée, il le passa dans la localité de Sour El Ghozlane avant d'opter pour une formation à l'ITE de Boussaâda et devenir professeur de langue française. Cette langue avec laquelle il écrit, mais aussi lit. Comme la littérature rime généralement avec le journalisme, Slimane Ait Sidhoum frappe naturellement à la porte de la presse écrite. C'est en 1992, peu après l'ouverture médiatique en Algérie, qu'il publia ses premiers articles dans «Algérie Actualité» avant de se rabattre sur l'hebdomadaire «Rupture» lancé à l'époque par une partie de la crème des journalistes algériens dont Tahar Djaout, Arezki Metref et Abdelkrim Djaâd. Plus tard, Slimane Ait Sidhoum a collaboré avec de nombreux quotidiens. Parallèlement à ses activités journalistiques et littéraires, Slimane Ait Sidhoum a poursuivi ses études en France où il obtint, en 2014, un doctorat en littérature comparée et un master en études cinématographiques. Si dans son premier roman, la part du lion du récit est autobiographique, dans les deux autres romans de Slimane Ait Sidhoum, c'est loin d'être le cas.

Ecriture captivante

Dans «les Révoltes feutrées», l'auteur raconte un épisode qui se déroule quelques années après l'indépendance de notre pays. Un ancien officier de l'Armée de Libération nationale revient sur les lieux du malentendu quémander le pardon, «alors, toutes les langues, restées engourdies sur ce passé traumatisant, se délient dans une noria de personnages d'une même famille, qui l'exorcisent en même temps qu'ils se livrent, entiers, dans les secrets de leur généalogie intime». Tous les personnages vident leur sac en livrant une introspection sur ce qui s'est déroulé durant la guerre d'indépendance: «La Seconde Guerre mondiale, le harki de la guerre de libération, les razzias sur l'immobilier à Alger par les ‘' héros ‘' de 1962...». L'éditeur écrit à propos de ce roman captivant: «Slimane Aït Sidhoum continue d'explorer les traits saillants de l'actualité politique de son pays. Épousant la forme d'un livret de famille, c'est un roman qui rouvre de nombreuses plaies de l'histoire contemporaine de l'Algérie: la guerre de libération.» Dans «la Faille», Slimane Ait Sidhoum aborde la thématique amoureuse sous un angle original et inédit en dévoilant certaines facettes de la société et de certains métiers qui sont pourtant censés être le reflet et la vitrine de la société. Dans ce roman, Slimane Ait Sidhoum dresse un portrait sans concession de l'Algérie indépendante. Le prochain roman de Slimane Ait Sidhoum ne verra pas le jour de sitôt. À voir le nombre de livres, romans, récits, essais, recueils de contes que lit tout le temps Slimane Ait Sidhoum, le lecteur devrait attendre encore plusieurs années. À moins que...