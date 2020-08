Quelque temps avant son décès en 1996, le romancier, dramaturge et poète Abdelhamid Benhadouga, tout en continuant d'écrire, avait joué un rôle de premier plan dans la création de l'ANR (Alliance nationale républicaine) avec Rédha Malek et un autre intellectuel et non des moindres, Mustapha Lacheref. C'est dire à quel point le romancier Abdelhamid Benhadouga, l'auteur du roman mythique et culte «Le vent du sud» (adapté en film), était à la fois un homme de culture, mais aussi un homme d'action, un homme politique. Abdelhamid Belhadouga est considéré comme étant l'auteur du premier véritable roman d'un auteur algérien. «Le vent du sud» ou «Rih el djanoub», en langue arabe, est le roman le plus connu de Abdelhamid Benhadouga, mais ce dernier était aussi célèbre pour d'autres romans d'une grande teneur littéraire à l'instar de «La mise à nu» et «El-Djazia et les derviches», entre autres bien sûr car Benhadouga était aussi nouvelliste et poète. Abdelhamid Benhadouga naquit le 9 janvier 1925 dans la localité d'El Mansoura, dans la wilaya de Bordj Bordj Arréridj où il fit d'ailleurs ses études bilingues en arabe et en français avant d'intégrer l'Institut Ketani de Constantine, puis la Zitouna à Tunis. Le monde culturel, Abdelhamid Benhadouga y a accédé à travers la radio en y composant des pièces, notamment pour l'Ortf et la BBC. Cette première étape dans l'écriture s'accompagna naturellement par son engagement dans la Guerre de libération en tant que militant nationaliste. En 1958, le grand romancier Abdelhamid Benhadouga se trouva à Tunis où il collabora activement à la radio «La voix de l'Algérie». Abdelhamid Benhadouga se mit plus tard à écrire ses romans, nouvelles et poèmes en s'inspirant énormément de la réalité et des événements qui se déroulaient sous ses yeux d'observateur et d'analyste perspicace, mais aussi en donnant libre cours à son imagination fertile et à son talent littéraire avéré. Tous ses romans sont d'une densité remarquable et ne passaient jamais inaperçus quand ils étaient édités. D'ailleurs, écrits en langue arabe, les romans de Abdelhamid Benhadouga étaient systématiquement en langue française et édités dans cette langue en Algérie. Benhadouga avait l'avantage d'avoir Marcel Bois comme traducteur de ses textes romanesques. Marcel Bois était le meilleur traducteur d'oeuvres littéraires en Algérie, de la langue arabe vers le français. D'ailleurs, en lisant les romans de Benhadouga en français, on n'a pas vraiment l'impression de lire une oeuvre traduite, grâce aux performances de Marcel Bois dans le domaine de la traduction. Marcel Bois a, notamment traduit les romans: «Le vent du sud» paru en 1971 chez l'Enal (Entreprise nationale du livre, éditeur étatique), «La fin d'hier», «La mise à nu», «El Djazia et les derviches» et «Je rêve d'un monde», édité en langue française en 1997 chez la maison d'édition «Marsa» que dirigeait l'écrivain-journaliste Aissa Khelladi. Abdelhamid Benhadouga est aussi l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de poésie. Les romans de Benhadouga ont été réédités l'année dernière par la maison d'édition «Casbah». Il faut rappeler enfin que Abdelhamid Benhadouga a occupé plusieurs hautes fonctions comme le poste de président du Conseil national de la culture en 1990, vice-président du Conseil national consultatif et directeur de l'Enal.