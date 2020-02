La librairie «Cheikh multi-livres» de Tizi Ouzou a abrité, dans l'après-midi de jeudi dernier, une séance de présentation et de vente-dédicace du dernier livre de l'auteur Tarik Djerroud intitulé: «Chère laïcité». Une occasion pour l'auteur venu de la wilaya de Béjaïa de dédicacer également tous ses anciens livres, romans et essais à l'instar de «Tamazight, âme de l'Afrique du Nord» mais aussi, «J'ai oublié de t'aimer», «Hold-up à la Casbah», «Le sang de mars», «Un corps à prendre...». La rencontre s'est déroulée dans un climat de convivialité et a été une occasion pour l'auteur et les lecteurs qui ont afflué sur la librairie

«Cheikh multi-livres» d'échanger longuement avec l'auteur non seulement sur le sujet abordé dans son dernier livre, mais aussi sur des tas de questions dont celles de l'heure. Tarik Djerroud a répondu à toutes les questions posées par ses lecteurs, notamment à celles qui ont poussé l'auteur à aborder un sujet aussi complexe que tabou que celui de la laïcité. Comme chaque samedi donc la librairie

«Cheikh Multi-livres» a été un véritable carrefour pour des échanges culturels enrichissants. Pour rappel, l'écrivain Tarik Djerroud a succédé à tant d'autres romanciers et essayistes ayant animé des rencontres littéraires et des ventes-dédicaces dans le même établissement et ce, au minimum une fois par semaine. Ainsi, depuis la rentrée scolaire et sociale 2019-2020, en septembre 2019, la librairie Cheikh a accueilli des dizaines d'écrivains de la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi des quatre coins du pays à l'instar de Youcef Merahi, Mohammed Attaf, Meriem Guemache, Lynda Chouiten, Yazid Ouahib, Hakim Laâlam... Malgré la baisse de la lecture et de l'intérêt porté au livre de manière générale, ces dernières années, il n'en demeure pas moins que la librairie

«Cheikh Multi-livres» de Tizi Ouzou, grâce à l'abnégation de son directeur, Omar Cheikh, continue de résister en offrant son espace à tous les férus du livre. D'ailleurs, c'est le cas aussi du romancier Tarik Djerroud, qui n'est pas seulement un écrivain talentueux et prolifique, mais il est également éditeur. C'est le responsable de la maison d'édition «Tafat». Cette dernière donne l'occasion à de nombreux nouveaux auteurs de mettre le pied à l'étrier de la littérature en publiant leur premier livre. Les éditions «Tafat» de Tarik Djerroud ont également édité des auteurs connus comme Amine Zaoui et Youcef Merahi mais aussi Mohammed Fellag. La maison d'édition «Tafat» a en outre contribué à sa manière à la promotion du livre écrit en langue amazighe en publiant de nombreux romans et recueils de poésies écrits dans la langue chère à Mouloud Mammeri. Pour revenir à la séance de vente-dédicace de jeudi dernier, animée par Tarik Djerroud, il y a lieu de préciser que cette rencontre littéraire s'est déroulée en présence de nombreux écrivains à l'instar de Mohammed Attaf, Hocine Haroun, Youcef Merahi...