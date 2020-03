Une ambiance extrêmement chaleureuse a régné tout au long d'un après-midi dans cette librairie qui attire de plus en plus de monde, des lecteurs de tous les horizons qui viennent découvrir les nouveautés du monde littéraire algérien et du coup, rencontrer les auteurs anciens et nouveaux. Hanane Bourai est une romancière de la toute nouvelle génération, qui a enrichi la littérature algérienne de pas moins de trois romans en moins de cinq années. Son premier roman a été écrit alors qu'elle n'avait pas encore 25 ans. Il s'agit de «L'arbre infortuné» paru aux éditions «El Amel» de Tizi Ouzou.

Rencontre avec les lecteurs

Après cette première tentative d'accéder au monde de l'écriture littéraire, Hanane Bourai n'a pas tardé à récidiver avec un deuxième roman intitulé «Aussi loin iras-tu», publié cette fois-ci chez Apic à l'instar du tout dernier roman de la même auteure, également paru chez Apic. Ce n'est pas la première fois que Hanane Bourai va à la rencontre de ses lecteurs puisqu'elle a eu déjà à participer à trois reprises au Salon international du livre d'Alger. Elle a également animé plusieurs conférences dans le cadre de cafés littéraires ainsi que dans des festivals à l'instar du festival itinérant «Racont'arts». à la librairie «Cheikh Multi-livres», cette fois-ci, Hanane Bourai a eu à répondre aux nombreuses questions qui lui ont été posées par ses lecteurs à l'instar de celles inhérentes aux raisons qui l'incitent à écrire des romans. L'autre curiosité des lecteurs a été celle ayant trait au fait que l'auteure Hanane Bourai ait choisi la langue française pour s'exprimer, elle qui est enseignante de langue anglaise.

Une jeune ecrivaine prometteuse

Hanane Bourai a donc apporté des réponses concises mais précises aux questions qui lui ont été posées par des lecteurs qui ont fait preuve d'un intérêt certain à la littérature d'expression française. Tout au long d'un après-midi, les lecteurs arrivaient et Hanane Bourai a poursuivi ses dédicaces sur les exemplaires qu'achetaient les hôtes de la librairie «Cheikh Multi-livres» et de cette jeune romancière originaire du village de Boudjima dans la commune portant le même nom, près de Tigzirt-sur-mer. Une localité qui a donné, ces dernières années, plusieurs écrivains, romanciers, poètes et essayistes à l'instar de Ali Hadjaz, Rachid Boukherroub (lauréat de la première édition du Grand Prix littéraire Assia Djebar du meilleur roman en langue amazighe), Kamel Boudjadi, Akli Derouaz... Hanane Bourai a publié ses deux premiers romans anonymement en optant pour un pseudonyme pour des raisons évidentes. Mais à partir de son troisième roman, elle a choisi d'assumer publiquement et courageusement ses écrits en les signant avec son vrai nom. Compte tenu de son jeune âge, Hanane Bourai promet d'aller très loin dans le domaine littéraire surtout quand on sait qu'elle en est très passionnée et déterminée à poursuivre ce chemin qu'elle s'est tracé depuis sa plus tendre jeunesse. Son prochain rendez-vous avec ses lecteurs sera le Salon annuel du livre de Boudjima qui se tiendra au mois d'avril prochain dans son village natal.