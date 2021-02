Malgré les conséquences négatives de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19, qui bouclera une année dans quelques semaines, il n'en demeure pas moins que l'activité éditoriale en langue amazighe n'a pas cessé de progresser au courant de cette année. En plus du nombre de plus en plus élevé de livres, de romans plus particulièrement, édités en langue amazighe, on enregistre également un intérêt grandissant des éditeurs privés et publics pour le livre écrit en langue amazighe ces derniers temps. Certaines maisons d'édition ont même fait le choix de se spécialiser presque exclusivement dans le livre amazigh. C'est le cas des maisons d'édition Tira, Tamagit-identité, Achab, Cheikh Mohand Ou Lhocine, Imru, etc.

Un lectorat amazighophone en hausse

Toutes ces maisons d'édition sont spécialisées dans le livre écrit en langue amazighe, principalement le roman, mais aussi les nouvelles, la poésie, les livres parascolaires, les traductions d'oeuvres universelles vers tamazight, etc. Se spécialiser dans le livre amazigh était une chose utopique il y a à peine quelques années tant le lectorat potentiel dans cette langue était infime et constitué seulement de militants.

Mais l'introduction de la langue amazighe dans le système éducatif en 1995 et la progression notable de cet enseignement ces dernières années, ajoutées à la hausse du nombre de diplômés universitaires des différents départements de langue et culture amazighes, ont impacté positivement l'édition de livres en langue amazighe. Désormais, le lectorat amazighophone ne cesse d'augmenter de l'avis des différents responsables de maisons d'édition. Certes, avec la crise sanitaire, le nombre de livres mis sur les étals des librairies a été revu un peu à la baisse, mais il n'en demeure pas moins que le nombre de nouveaux livres, et plus particulièrement de romans en langue amazighe édités durant les deux années 2019 et 2020 a battu tous les records.

En plus des éditeurs sus-cités, qui ont fait du livre amazigh leur créneau exclusif, il faut préciser que de nombreux

autres éditeurs ont aussi décidé de s'y impliquer. C'est le cas par exemple des éditeurs de livres du secteur public dont l'Anep (Agence nationale d'édition et de publicité) et de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) qui ont publié plusieurs livres (romans, recueils nouvelles, théâtre, poésie, linguistique...) en langue amazighe.

Il en est de même pour les éditeurs du secteur privé, comme Casbah, qui ont édité par exemple le roman

«Kawitu» de Mourad Zimou ayant obtenu cette année le prix Mohammed-Dib du meilleur roman en langue amazighe.

Edition El-Amel

Les éditions El-Amel de Tizi Ouzou ont un catalogue extrêmement riche de livres en tamazight, tous genres confondus. Et deux des lauréats du prix Assia Djebar, dans sa version amazighe, ont été édités chez El-Amel: Rachid Boukherroub et Mustapha Zarouri.

La maison d'édition Tafat de Béjaia s'est ouverte aussi sur le livre amazigh en éditant des romans et des recueils de nouvelles dans la langue chère à Mouloud Mammeri ainsi que l'Odyssée où est sorti, entre au-tres, le roman Nnig U sennan de Boualem Rabia.

En 2019, environ vingt romans en langue amazighe ont été édités, ce qui constitue un véritable record.

En 2020, le même rythme a été maintenu. En attendant de voir quelle sera la récolte pour l'année en cours qui s'annonce également importante et riche surtout si l'on se fie au nombre de manuscrits (de romans) ayant pris part au concours du président de la République attribué le 12 janvier dernier à l'écrivain Rachid Boukherroub.

De nombreux jeunes écrivaines et écrivains en langue amazighe ont émergé ces trois dernières années un peu partout en éditant leurs premiers livres à l'instar de Lynda Hantour, Zohra Lagha, Lyès Belaïdi, Zohra Aoudia, Naïma Benazouz, Rachida Ben Sidhoum, Chabha Ben Gana...

De nouvelles plumes qui s'ajoutent aux anciennes comme Amar Mezdad, Aomar Oulamara, Djamel Benaouf, Ahmed Nekkar, Salem Zenia, Lynda Koudache, Brahim Tazaghart...

Le livre amazigh et la littérature amazighe, plus particulièrement, ont de beaux jours devant eux.