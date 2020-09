Les planches de Deauville prendront cette année des allures de Croisette, où neuf des 56 films qui composent la Sélection officielle 2020 du festival de Cannes seront projetés. Fidèle à son engagement, le festival de Cannes - qui n'a pas pu se tenir en mai en raison de la situation sanitaire - sera présent à Deauville pour être aux côtés des films et des artistes qu'il soutient. «Au moment où la rentrée est là, où les spectateurs retournent dans les salles que de beaux films vont illuminer, l'accueil par Deauville d'une partie de la Sélection officielle 2020 est un signe d'amitié et de conviction commune, la première étape du redéploiement cannois à l'automne qui passera par San Sebastián, Lyon, Rome, Pusan etc., et se terminera par... Cannes! Nous partageons avec les festivals du monde entier la même démarche: être du côté des auteurs, des professionnels et du côté du public et, pour le retour du cinéma partout, accompagner les films et artistes et, notamment ceux qui composent la sélection du Festival 2020.», souligne Pierre Lescure et Thierry Frémaux, président et délégué général du festival de Cannes. Les neufs films sélectionnés par Bruno Barde, directeur du festival du cinéma américain de Deauville qui se tiendra du 4 au 13 septembre 2020 sont ADN de Maïwenn, Des hommes de Lucas Belvaux, Les deux Alfred de Bruno Podalydès, A Goodman de Marie-Castille Mention-Schaar, Last words de Jonathan Nossiter, Peninsula de Yeon Sang Ho,

«Rouge» de Farid Bentoumi, Slalom de Charlène Favier, Prix d'Ornano-Valenti 2020 et enfin Teddy de Ludovic & Zoran Boukherma.