La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué hier que le délai pour le dépôt des textes du prix Mohia d'or de la meilleure pièce de théâtre en langue amazighe, initialement prévu pour le 27 mars 2020, est prolongé jusqu'au 15 octobre 2020. Les dramaturges ont encore sept longs mois pour peaufiner leurs oeuvres avant de les déposer pour prendre part à ce concours annuel.

Il faut rappeler que ce report a trait à la décision prise par le gouvernement concernant le report de toutes les activités culturelles pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le prix Mohia d'or de la meilleure dramaturgie en tamazight est un concours institué en 2014 par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec l'APW de Tizi Ouzou et le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou. Pour rappel, en 2018, le ministère de la Culture a institutionnalisé ce concours. Son objectif vise à promouvoir la pratique théâtrale et l'encouragement des jeunes à la création artistique et à l'écriture dramatique en tamazight.

Promouvoir la pratique théâtrale

Il est évident aussi qu'il vise à rendre hommage au précurseur du théâtre amazigh, Abdellah Mohia dit Mohand Ouyahia, en mettant en relief l'oeuvre de Mohia. «Ce concours annuel a pour but la promotion de la pratique théâtrale et l'encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l'écriture dramatique ainsi qu'à la production théâtrale en particulier», précisent les organisateurs.

Le concours du meilleur texte dramatique «Mohia d'or» du meilleur texte théâtral est ouvert à tous les auteurs dramatiques en langue amazighe au niveau national. Il faut noter que tout texte participant doit prouver son originalité et toute correspondance avec un texte d'autre auteur, de piratage ou de plagiat sera soumise à une lecture restrictive et retiré du concours.

En outre, le dépôt de l'oeuvre doit être accompagné d'une copie d'un reçu de dépôt de l'oeuvre au niveau de l'Onda. Une commission de lecture préalable siègera pour la sélection des textes qui répondent aux conditions techniques et graphiques du texte, ainsi que la certification de la paternité de l'oeuvre originale.

La cérémonie prévue le 7 décembre 2020

Le texte sera soumis après à un jury artistique et littéraire, ajoutent les organisateurs qui précisent que le jury est constitué de dramaturges, metteurs en scène, scénographes et universitaires spécialisés dans la littérature, la linguistique et le théâtre amazigh. Quant à la cérémonie de remise du prix, elle est prévue pour le 7 décembre 2020, qui représente la date commémorative du 16ème anniversaire de la disparition de Abdellah Mohia. Un seul texte sera retenu et primé, et son auteur recevra 500 000 dinars. Aussi, l'auteur de l'oeuvre primée s'engage à céder l'exclusivité de son texte pour une durée de

5 années pour d'éventuelles exploitations théâtrales. En outre, un Prix d'encouragement de 100 000 DA sera décerné en guise de soutien à l'écriture en tamazight, et un éventuel encadrement est prévu.

Il y a lieu de noter enfin que les textes dramaturgiques en lice pour ce concours peuvent être déposés aussi bien au niveau de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou qu'au Théâtre régional Kateb Yacine de la même ville.