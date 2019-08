Pour la clôture de l’exposition Planet Malek - une Rétrospective, le MAMA (Musée) a organisé jeudi dernier un showcase - performance musicale du DJ Janis Stuertz et Sadaf Vasaei autour des musiques de films composées par Ahmed Malek. Ces derniers sont les propriétaires du label habib Funk qui tend à faire la promotion sous forme de compilation des sons en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient. Devant un public composé essentiellement de jeunes, la première partie de cette rencontre unique dans son genre au Mama a vu ainsi se produire le DJ allemand Janis Stuertz qui s’est lancé ces dernières années dans la collection des anciennes musiques des vieux groupes qu’il remet au goût du jour. Un travail orignal qui a consisté à mixer les musiques de Ahmed Malek avec d’autres sons de musiques, notamment arabes ou algériens car possédant d’autres compilations explorant des musiques d’artistes, notamment égyptiens et libanais dont ceux de l’époque des années 1950 ou 1960. La seconde partie a porté sur des musiques algériennes des plus connues, aux moins connues qui furent exécutées au platine par le DJ algérien Mehdi Bridje qui fera danser l’assistance sur des chansons notamment kabyles en passant par Abdelkader ya Bouelam ou encore La Camel. Des morceaux célèbres issus du terroir algérien et repris notamment par Rachid Taha et cheb Khaled. Notons que cette clôture a permis aux retardataires de découvrir cette belle exposition qui offre un aperçu inédit des archives d’Ahmed Malek collectées par ses filles Maya et Henya. L’exposition met en valeur certains épisodes d’une vie singulière et hétéroclite à travers des photos capturées par Danielle Berkmans. Elle donne à voir aussi plusieurs articles de journaux parlant de son travail, des documents contenant des interviews et extraits de films, sans oublier le documentaire « Planet Malek » (réalisé par Paloma Colombe) produit début 2019. En plus des objets exposés, notamment un tourne-disque, cette rétrospective donne la part belle ainsi à un artiste compositeur longuement ignoré ou méconnu du grand public. Une exposition utile enfin qui est arrivée à point nommé pour réparer cette lèse-majesté fait à un grand artiste algérien qui a su marquer des générations. Une belle récompense en somme qui mérite d’être encore poursuivie et approfondie.