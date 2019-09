Poète, mystique, guerrier et pacifiste avant la lettre: ainsi se décline la personnalité de l’Emir Abdelkader, haute figure du XIXe siècle. Son parcours exceptionnellement dense, donne de lui l’image d’un homme hors du commun qui aurait vécu plusieurs vies en une. Né le 6 septembre 1808, Abdelkader l’Algérien aura consacré sa vie à façonner les évènements et à cultiver l’art d’apprivoiser son destin, jusqu’à sa disparition en 1883 à Damas. Cette vieille cité qui accueille l’Emir dans son exil oriental pour être auréolé d’autres titres de noblesse, après celui de chef de guerre incontesté sur les champs de bataille face aux armées françaises, au début de l’occupation de l’Algérie. La personnalité de l’Emir est souvent appréhendée par fragments: le poète a occulté le mystique pour les uns, le guerrier, le diplomate et l’humaniste, pour les autres. Et dans la mémoire de tous, il est resté le grand combattant, alors qu’Abdelkader poursuivait un rêve plus grand encore que la libération de sa terre natale. Après une enfance consacrée à l’étude et à l’apprentissage du Coran, l’Emir Abdelkader connaîtra, tour à tour à l’âge adulte, la vie de guerrier, de fondateur de l’Etat algérien moderne et de captif, avant que son nom ne s’inscrive en lettres d’or dans l’histoire universelle. En 1958, le monde découvre un Emir philosophe à travers la publication de «Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent», un manuscrit rédigé entre 1852 et 1855, lors d’un séjour à Bursa, en Turquie, et traduit en Français par Gustave Dugat. Dans ce livre, l’Emir aborde des questions relevant de disciplines aussi diverses que la philosophie, la religion, l’économie politique ou encore l’ethnologie. Il y atteste que «‘L’esprit est une de ces quatre qualités dont l’harmonie constitue la perfection de l’homme: la prudence, la justice, le courage et la tempérance.» L’homme, dit-t-il, est citadin de nature, tant il a besoin de s’associer et de s’identifier à ses semblables. Plus qu’un discours, les spécialistes de l’œuvre de l’Emir voient dans cette profession de foi d’un seigneur aux origines bédouines, un véritable manifeste en faveur de l’altérité et du respect de l’Autre dans sa différence. Ces valeurs, pour modernes qu’elles soient pour l’époque, trouvent leur ancrage dans la tradition de la tolérance professée par Ibn Arabi, Le Grand Maître du mysticisme musulman et dont l’Emir Abdelkader devint une des plus grandes références au XIXe siècle.