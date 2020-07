L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Icesco) tiendra, le 28 juillet, une conférence internationale virtuelle sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, a indiqué l'organisation sur son site Internet. Avec la participation des ministres chargés de la Culture et des Antiquités de plusieurs pays aux côtés d'experts internationaux spécialisés dans la lutte contre le pillage des biens culturels, cette visioconférence devra faire le point sur la situation actuelle du trafic illicite des biens culturels dans les pays du monde islamique. Cette rencontre sera également l'occasion d'évoquer l'ampleur des vols et du transfert des oeuvres d'art, mais aussi d'échange d'expériences de certains Etats membres en matière de lutte contre la commercialisation illicite de biens culturels. Les obstacles à la lutte contre ce fléau mondial lucratif, le trafic électronique de biens culturels et la complexité et l'inefficacité des conventions et règlements internationaux en la matière devront être également au menu de cette rencontre virtuelle. Les travaux de cette conférence devront être sanctionnés par une «Déclaration consensuelle» de l'Icesco pour la lutte contre le vol, le transfert et le trafic de biens culturels dans les pays membres de l'organisation. L'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) a mis en garde, dernièrement, contre une «escroquerie» aux fausses oeuvres d'art issues d'Afrique.