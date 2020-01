Dans le cadre de ses activités, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Biskra et l’Association nationale de la littérature populaire, un Séminaire national sur «L’impact de la poésie populaire sur l’écriture de l’histoire». L’événement aura lieu le mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020, à la salle El fikr wa al adeb à Biskra. La poésie melhoun, peut –on lire dans le communiqué de l’Aarc «est ce domaine littéraire populaire qui a toujours accompagné la société dans toutes les étapes de son existence. Elle a rapporté fidèlement les hauts faits de la communauté, et les événements qu’elle a vécus tout le long de son histoire. Les pièces poétiques produites par nombre de vérificateurs sont aujourd’hui, le témoin authentique d’une époque glorieuse, vécue par les Algériens, avec honneur et fierté».

Authenticité et littérature

Et d’indiquer : «La raison de cette initiative organisée à Biskra les 22 et 23 janvier 2020 est une occasion de poser d’une manière scientifique la question de l’authenticité des informations portées par ce type de littérature et la véracité de son contenu. A noter que le programme de ces deux journées se veut riche et diversifié. Il s’ouvrira le mercredi 22 janvier 2020, à partir de 15h avec une projection d’un film documentaire sur le poète populaire Cheikh «El Ardjani» de Biskra. Plusieurs déclamations poétiques figurent au menu notamment celle en premier de Cheikh Amar Bouaziz de Biskra, de Aïcha Boumediene de Tiaret, de Bachir Tehami de Mostaganem, de Abdelkader Arabi de Mostaganem, de Boubakeur Khoudir de Biskra, de Khaled Chahlel Yacine de Mostaganem, de Hamza Benbouziane d’El Oued.

Le programme de la journée comprendra aussi un concert de chant avec Ayeye – Cheikh Abderachid Merniz de M’sila et de chants variés avec Abdelhakim Noubli (Biskra). Le lendemain, jeudi 23 janvier 2020, place à une première conférence en matinée. Il s’agit d’une communication donnée par Chamma Derouiche, suivie d’une déclamation poétique de Salah Badri.

Déclamation et réflexions

La deuxième conférence sera donnée par Khaled Chahlel Yacine. Elle sera ponctuée par une déclamation poétique de Nora Kribet. La troisième conférence quant à elle sera donnée par le professeur Djalel Khechab et se soldera quant à elle par une déclamation poétique de Abdelmadjid Anad. Enfin, la quatrième conférence, celle qui clôturera la matinée sera animée par le professeur Youcef Chagra. Enfin, l’après-midi sera marquée par une série de débats et la lecture des recommandations, en clôture du séminaire. Un programme assez intéressant qui se tiendra, rappelons-le, non en dehors de la capitale mais dans la région d’Etienne Dinet, Biskra. Un endroit féérique qui épousera ainsi l’harmonie des vers proposés.