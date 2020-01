L’actrice et productrice égyptienne Magda El-Sabahi est décédée le 16 janvier dernier, à l’âge de 89 ans. Sa carrière fut jalonnée d’une dizaines de films sociaux, nationaux et religieux. Mais pour l’opinion publique, et notamment algérienne elle est inconsciemment celle qui a incarné le rôle de Djamila Bouhired dans « Djamilah », film réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1958. Un superbe portrait de Djamila Bouhired, la militante du FLN. Que l’on connaît, femme intrépide et pétrie de courage jusqu’à aujourd’hui puisque elle participe souvent aux marches du Hirak. « Djamilah » reste un très beau film, même si, Youssef Chahine en se rendant en Algérie en pleine guerre d’indépendance pour rencontrer Djamila Bouhired, n’y parviendra pas... « Djamilah » c’est donc l’histoire de Djamila Bouhired, condamnée à mort en 1957 par le tribunal militaire d’Alger.

Un modèle de résistance

Elle rejoint le FLN alors qu’elle est étudiante puis intègre vite la Zone autonome d’Alger où elle devient officier de liaison aux côtés de Yacef Saâdi dont elle est l’assistante en pleine bataille d’Alger. En avril 1957, elle est blessée et arrêtée. Incarcérée à la prison de Maison Carrée, elle sera torturée et condamnée à mort pour attentats à la bombe. S’ensuit une campagne mondiale d’indignation. Son avocat, Jacques Vergès, ainsi que Georges Arnaud (auteur du Salaire de la peur) publient en octobre 1957 aux éditions de Minuit un manifeste : «Pour Djamila Bouhired». C’est, avec le livre d’Henri Alleg La Question, l’un des manifestes qui alerteront l’opinion publique sur les mauvais traitements et les tortures infligés par l’armée aux combattants algériens. La jeune militante devient dès lors le symbole de toutes les femmes résistantes de l’Algérie révoltée. Née au nom d’Afaf Ali Kamel Al-Sabahi, il est bon à savoir aussi que Magda El-Sabahi, a commencé sa carrière artistique à l’âge de 15 ans lorsqu’elle a participé au film The Adviser, devant Ismail Yassin, réalisé par Saif Al-Din Shawkat en 1949.

Une icône au cinema

Sa filmographie dépasse les 60 films cinématographiques, dont certains sont tirés d’œuvres littéraires telles que Le Mirage sur une histoire de Naguib Mahfouz, Nez et trois yeux sur une histoire d’Ihsan Abdul Quddus et L’homme qui a perdu son ombre sur l’histoire de Fathi Ghanem.